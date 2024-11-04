萬海總經理謝福隆：船舶供需吃緊 運價易漲難跌
中華民國輪船公會4日舉行會員大會，萬海（2615）總經理謝福隆表示，北美市場船舶供、需依舊吃緊，價格易漲難跌；美國正在選舉，亞洲到北美的貨量目前並有大幅度成長，預計選後民生必需品的需求會陸續出籠。
萬海強化長期競爭力，萬海已啟動環保節能船布局，訂造甲醇雙燃料船，全面提升萬海長期的營運競爭力；繼日前訂造20艘8000TEU的甲醇雙燃料船；萬海這次訂造更大型的船，本次一口氣簽8艘16,000 TEU訂單，萬海總計未交的船舶共計29艘。
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