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7-ELEVEN 第7,110店落腳在這 為旗下第四個新世代商場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一企業集團台灣7-ELEVEN第7110店「愿橋門市」，11月4日開幕。統一超/提供
統一企業集團台灣7-ELEVEN第7110店「愿橋門市」，11月4日開幕。統一超/提供

統一（1216）企業集團台灣7-ELEVEN開出第7,110店「愿橋門市」引進新世代複合體驗，整合「Fresh」全新現做餐飲、優質超市與超商服務於門市內，4日在高雄登場。

7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」是繼「Par K* Avenue」、7-ELEVEN「首府門市」、「ZEELAND-MARK」新世代複合商場後，第四個全新生活體驗場域。外觀設計發想自夜空閃耀恆星，門市內以Fresh綠葉設計彰顯蓬勃生命力。

高雄「霞海重劃區」位於高雄左營、楠梓、仁武交界新興發展區域，距離左營高鐵站不到10分鐘車程，7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」開幕當日揭櫫「愿景如虹開錦繡、橋通四海聚輝煌」對聯以此祝賀。

7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」首度於高雄引進由五星級「台南晶英酒店」主廚指導「Fresh」全新現做餐飲，嚴選生鮮蔬果、居家調理、進口起司、精品巧克力、各國紅酒等，以及「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡及茶BAR、OPEN!BAR多樣化酒品與果汁等豐富美食佳飲。

慶祝7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」全新開幕，自11月4日至10日凡於愿橋門市消費滿688元即贈送OPENPOINT 50點，當日累計消費滿888元再贈抽獎券一張，消費者將有機會抽到黃金或OPENPOINT 2萬點。全台7-ELEVEN門市也同步於11月4日至9日舉辦限時優惠活動，會員於活動期間消費滿額即可享折扣優惠及滿額贈品。

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