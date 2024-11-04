長榮航勤全新制服曝光 打造航勤新面貌

長榮航勤地勤人員全面換上新制服。長榮航勤4日指出，制服是服務人員的識別依據，也是企業的門面，穿上制服的那一刻起，就是提供專業服務的開始，不僅有新制服亮相，全新改版的官方網站也同步上線，此次網站的改版展現長榮航勤創新活力的形象，也提升用戶的使用體驗及加強品牌印象。

長榮航勤說明，制服是服務人員的識別依據，也是企業的門面，穿上制服的那一刻起，就是提供專業服務的開始。為了更貼近同仁們工作上的實際需求，此次新制服在設計前，耗時近一年的規劃與討論，全面蒐集公司近1500名員工的意見反饋，並將多數員工對於布料材質的選擇及彈性等訴求納入設計中，新款制服採用多數員工選出的Polo衫及大學T恤進行搭配，將安全活力及低調時尚的元素融入設計，打造兼具功能性、舒適性、美觀實穿的全新制服。

此次，新款制服主要色系採用深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠，巧妙融入反光條，確保同仁的機坪作業安全，材質選用上更符合地勤人員工作的實際需求，不僅具備良好伸縮彈性，更有吸濕快乾以及高透氣性等機能，提高同仁於作業中的舒適性。夏季制服採用含棉量較高的混紡材質，具備吸汗效果佳且好整理的特性。

冬季制服則使用保暖度較佳的全聚酯纖維布料，工作褲則採多功能口袋褲設計，搭配彈性纖維布料，提供多達6個口袋與2個掛勾的設計，讓員工在工作上更加得心應手，此外新款外套的材質也改為更防風保暖的尼龍材質。特別值得一提的是新制服的備品呼應同仁票選的實際需求，額外提供針織毛線帽以及防曬袖套，幫助員工快速適應機坪不同的天候挑戰，安全舒適的投入工作。

長榮航勤表示，不僅有新制服亮相，全新改版的官方網站也同步上線，此次網站的改版展現長榮航勤創新活力的形象，也提升用戶的使用體驗及加強品牌印象，此外，新的官網也著重視覺的吸引力，全面將圖片換上全新公司形象照，搭配煥然一新的制服，強調團隊合作及呈現年輕活力的工作氛圍。

長榮航勤為全球各大航空公司提供行李貨物裝卸、航機清潔以及各項航機地面設備支援…等全方位機場地勤服務。成立迄今憑藉豐富的經驗，以及受過完整訓練的地勤作業人員、優良的設備、嚴謹的作業程序，除了為長榮航空提供完善的地勤服務，也深受各大國際航空公司肯定，成為飛航台灣的地勤作業夥伴，伴隨著新制服、新網站的亮相，長榮航勤將以全新面貌、不變的品質，持續精進並提供更專業及貼心的服務。