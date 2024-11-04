微幅上調 交長：今年來台觀光人次可望達800萬人次

交通部觀光署今年訂下千萬人次來台觀光旅客目標，部長陳世凱4日指出，根據最新統計，已超過620萬人次，可以樂觀看待今年底可達到800萬人次。

陳世凱先前在立院備詢時提到我國來台觀光人次如果務實一點來看應該可以達標750萬人次，不過對於最終目標仍是千萬人次。

陳世凱今日再度赴交通委員會報告我國觀光發展問題，會中表示，第4季持續衝刺，有很多宣傳方案包括國際媒體行銷、航空公司機票搭配補助等。

陳世凱說，若在第4季持續衝刺，有信心到今年底達到800萬，目前國際觀光客已經超過620萬人次，到年底有機會可以超過800萬人次，觀光署前線同仁還在努力爭取國際觀光客來台的時候，今年仍以1,000萬人次為目標。