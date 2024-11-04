市場觀望國際情勢 豐興本週鋼筋型鋼續開平盤
豐興今天公布最新牌價，鋼筋與廢鋼已連續2週開出平盤，型鋼產品也維持平盤。豐興表示，日幣大貶，日本廢鋼趨跌導致美國廢鋼也下跌，下游買盤遲疑觀望。另一個原因，是市場正觀察國際情勢，包括美國總統大選，大陸本週將推出刺激方案，多空因素均有。
本週鋼筋每公噸新台幣1.88萬元，國內廢鋼每公噸9600元，型鋼維持每公噸2.52萬元。
國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週持平為每公噸325美元，美國貨櫃廢鋼本週報價每公噸下跌320美元，澳洲鐵礦砂由每公噸100.75美元上漲至102.15美元。
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