出國潮與電商競爭 徐旭東：實體百貨反增加消費力

遠東SOGO百貨週年慶11月7日開跑，面對出國潮與電商雙11檔期，遠東集團董事長徐旭東表示，不擔心電商競爭，「實體百貨反而增加消費力」，要方便安全還是得在台灣買；談到明年零售景氣，他表示「很樂觀」，但仍要觀察3至4年後趨勢。

另外，美國總統大選結果即將揭曉，徐旭東說，這次投票的人應會增加，就不知最後會是誰當選；至於美國總統候選人川普和賀錦麗的利弊，徐旭東笑答「這太難了，我不敢說。」

SOGO週年慶將在11月7日開跑，全台據點週年慶目標拚新台幣121億元，成長1%。

面對電商雙11下殺折扣及跨境免運包裹取貨，加上今年出國潮，徐旭東表示，不擔心電商競爭，實體百貨業績反而增加，消費力增加，因為客人來實體百貨的選擇更多。

他認為，在國外買東西很好，能有不同新商品可選擇，只是萬一尺寸要換不方便，「要安全還是要回到國內買，也方便」。

至於明年零售景氣，他認為「很樂觀」，不過仍要看3至4年後的長遠表現，他還無法預測。

此外，徐旭東被問到近期航運價格的看法，他表示，「價格滿穩定，大家不敢漲太多，應該很不錯」。

針對社區百貨逆勢成長，SOGO董事長黃晴雯指出，社區百貨服務地方民眾的需要，但是若要談到商品力和品牌高度，相信大家還是會透過軌道經濟及連鎖品牌百貨，一站式購買商品。

黃晴雯說，社區百貨與連鎖百貨是「大家各司其職，各取所需」，比如SOGO今年開出GardenCity大巨蛋，即是打造高端到親民價格的一站式購足的百貨。