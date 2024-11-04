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街角遇見「美術館」 佳元董座：房市低迷到這時候

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
佳元建設董事長蔡錫全。圖／業者提供
佳元建設董事長蔡錫全。圖／業者提供

佳元建設在北市中山區推出「佳元當代美術館」，繼舉辦知名藝術家楊柏林藝展之後，本月再邀請國立台中教育大學人文學院院長林欽賢，在接待中心舉辦「山海之春」畫展，持續讓藝術與建築激盪火花。

佳元當代美術館位於民生東路二段，基地約373坪，規畫地上15樓、地下4層，26坪到52坪，總戶數約80戶。

佳元建設董事長蔡錫全表示，他到歐美城市旅遊，對於在轉角就能與美術館相遇，留下美好體驗，因此決定將台北市中心這塊難得的大面積土地精心打造，案名取名「當代美術館」，期望住戶都能享有這樣的美好經驗。

他表示，基地從一開始就先舉辦「佳元當代藝術力量」的戶外策展，隨後進一步建立佳元當代美術館，以解構、堆疊等概念，將環境元素引進室內，並陸續舉辦藝術展覽活動，帶動周遭文藝氣息。

蔡錫全表示，佳元建設相信，好的建築不只是遮風避雨的地方，更是一個充滿溫度和故事的家，因此佳元建設不只蓋房子，也把藝術帶進生活，讓住戶在舒適的空間裡，也能感受到藝術和人文氣息。

對於目前房市，蔡錫全坦言，央行上月祭出第七波信用管制後，重創房市買氣，以佳元當代美館來說，來客量就從先前每周20多組，目前只來到11、12組左右。

不過，觀察客戶，資金並非問題，主要是信心不足。他認為，今年房市熱度已結束，這一波低迷可能會延續到明年春節，但由於國內經濟景氣不差，市場資金仍然充沛，長期房市仍然看好。

佳元當代美術館。圖／業者提供
佳元當代美術館。圖／業者提供

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