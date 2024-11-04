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買台北老飯店有何好處？ 他們兩年轉手賺6500萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
群來商務旅館。圖／台灣房屋中正加盟店提供
群來商務旅館。圖／台灣房屋中正加盟店提供

實價揭露，屋齡40年的台北捷運善導寺站附近的群來商務旅館，今年4月交易，由「長見營造」以3.25億元買下整棟5層樓旅館，資料顯示，該旅館2022年甫由3家開發商以2.6億元買下，持有不到兩年就轉手，帳面增值6500萬元。

實價備註顯示該建物具重建或重劃、都更等效益，該旅館目前已歇業。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，該旅館基地面積約80坪，距離捷運善導寺站相當近，周邊商辦大樓林立，目前此區新建案單價約在150~180萬元上下，未來若改建為新大樓，規劃套房或兩房的小宅產品，應很搶手。

台灣房屋調查，今年全台旅館改建交易案還有桃園晶悅國際飯店，該飯店2020年歇業後進行都更，在今年以附帶建照的形式，以34億元賣給新苑興業、易德建設、晟宏投資、百鋐建設等4家公司，為今年最高總價的飯店相關交易。

另外今年皇普建設也以11億元，買下桃園平鎮區汽車旅館「歐遊國際連鎖精品旅館-中壢館」，建物2588坪、土地1366坪，單看地價每坪約80.5萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大型飯店具有地段精華，土地持分大和產權單純的優勢，除了吸引同業拓展版圖商業布局規劃外，也很吸引建商目光。

張旭嵐分析，對於原持有人來說，目前餐旅市場喜新厭舊，老飯店經營不易，必須得翻修硬體，創新軟體服務來吸引客源，但目前服務業缺工，人事成本高，老飯店要在新時代突破重圍，經營成本可觀。

不過當初土地購入成本低，如採獲利了結，反而可為企業下一階段的規劃，籌備資本再出發。

今年同業整併的交易也不少，新竹市屋齡已32年的大道城飯店，今年4月時易主，由同樣也是經營旅館業的探索國際開發，以3.5億元買下整棟12層樓的飯店，目前該飯店仍保留原有的名字和設備繼續經營。

台北天津大飯店則以4.1億元的易主，並更名為吉緻行旅天津館；台南遠悅飯店以1.17億元成交，新買家是旅館同業以法人名義購入，目前更名為耀西文旅新美館繼續經營。

第一建經研究中心副理張菱育指出，今年國際來台旅遊人次比去年還多，顯示台灣觀光旅遊持續復甦，但是旅宿業呈現分眾化態勢，從高端奢華的飯店，到平價的商務旅館和青年旅舍，服務更多元化的客層，因此價格落差也相當大。

對旅宿經營者而言，若直接買下旅店產權，能將租金轉為房貸，不僅能節省成本，未來整棟產權單一的旅店，還能再重建開發，兼具投資、對抗通膨的雙贏局面。

2024飯店交易案例。資料來源／台灣房屋
2024飯店交易案例。資料來源／台灣房屋

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