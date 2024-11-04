觀光署振興花東觀光 自由行補助加碼最高5000元

交通部4日赴立法院報告「如何提升國外旅客來台觀光人數暨優化國旅體驗及降低旅遊消費爭議」，其中在吸引國外觀光客方面，將透過跨部會觀光推動平台，開拓多元市場，預計2028年在海外增設18個駐外辦事處、9個台灣觀光服務分處。

根據交通部的書面報告指出，疫情過後，各國加緊觀光產業復甦的腳步，我國自2023年3月解除居家檢疫，積極推出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，2023 年恢復至疫前的 55%。2024 年來台市場第 1 季表現良好，回復疫前 7 成水準，惟 4 月起受天災、地緣政治、主力客源國日幣貶值等因素，衝擊來台旅客人次，1至8月份來台旅客人次較2023年同期成長30%，回復至疫前六成二水準。

為掌握第4季來台旅客旺季時機，觀光署全面啟動各項宣傳計畫及加碼活動，加大吸客力道，並推動環島百大亮點，鼓勵國內外旅客走訪台灣各地，捲動旅遊熱潮。

在引客方面，交通部規劃，將透過跨部會觀光推動平台，擴大多元連結；整合產、官、學、研，規劃成立觀光研訓院，推動產業研究及人才培育；開拓多元市場，鞏固八方（日韓、港星馬、泰菲越）、拓展雙印（印尼、印度）、深化歐美，並開拓穆斯林及新富客群，增設全球服務據點，預期2028年達18個駐外辦事處、9個台灣觀光服務分處。

另外，也將加強宣傳及執行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，並藉由「參加各市場海外旅展」、「辦理講座/推廣會」、「數位廣告」、「戶外廣告」及「KOL邀訪及社群行銷」等措施強力吸客；增加入境旅遊誘因，爭取潛力市場客源，推動新南向簽證簡便措施，菲律賓、汶萊及泰國已獲行政院同意延長試辦免簽至2025年7月31日，亦持續爭取「東南亞國家人民來臺先行上網查核」（TAC）恢復越南旅客持日韓證件者適用，以及優化觀宏專案申請機制，增進來台便利。

優惠方面，為催化2025年國際觀光客來台，觀光署各駐外辦事處與航空公司合作辦理促銷活動(機票買3送1或買2送1)，與旅行社合作推出送限量福袋、住宿優惠、交通票券或遊樂園門票等，以及針對自由行旅客送儲值金電子票證等活動；加速擴大團客-花蓮加碼，自2024年10月1日起放寬天數申請門檻，從原本7天6夜以上行程，調降為5天4夜以上 ；另為振興東部旅遊，住宿花蓮或台東的外國團客，4人以上每團獎助提高至5萬元。

此外，振興花東觀光部分，交通部說，6月1日起陸續實施相關振興措施，包含自由行住宿優惠、團體旅遊補助、交通補貼引客、國際旅客包機獎助等多元方案，並就花東地區推出一來再來加碼方案，延長旅客住宿之獎助期間至2024年11月30日。另為擴大11月花蓮公益演唱會觀光效益，推動花蓮3.0住宿加碼措施，放寬於活動期間申請獎助次數之限制及調整優惠金額，鼓勵旅客延長於花蓮停留天數，並於11月7日至12月20日接續辦理3.0 plus措施，按月提供第1晚1,000元、第2晚1,500元之住宿折抵優惠。