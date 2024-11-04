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泰山 Cheers 狂銷破千萬瓶市占第一 抽萬元旅遊金

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
市占第一的氣泡水Cheers換新裝，最新廣告亮相。泰山提供
市占第一的氣泡水Cheers換新裝，最新廣告亮相。泰山提供

想喝汽水又怕糖？泰山Cheers氣泡水主打「百搭時尚」，單喝、調飲都可以，成為許多年輕人舉辦各種活動必備的飲品，Cheers氣泡水自推出以來穩居市占第一寶座，慶祝Cheers熱銷破千萬瓶，再加上Cheers換新裝，最新廣告跟著亮相，並且推出萬元旅遊金抽獎活動。

泰山企業表示，Cheers自2017年上市，就以清新的藍綠色系包裝擄獲年輕族群的心，「光『喝水』就成為一種時尚」。根據2023年Nelson市場調查，泰山Cheers全系列氣泡水，蟬聯氣泡水市占率第一，全台狂銷突破千萬瓶。除了長年熱銷的經典原味，業者推出的檸檬、蜂蜜，以及號稱「史上最強5GV氣量充填」的「EX強氣泡水」，都各有死忠愛好者。

想喝汽水又怕糖？「氣泡水」成消費者的最佳選擇。有碳酸飲料的口感，又兼具無糖無熱量優點的氣泡水，在近年健康飲食風潮下，成為消費者在汽水與礦泉水外的新選擇，首支國產氣泡水「泰山Cheers」，推出至今穩坐市占第一寶座。

泰山的Cheers於2023年創下熱銷破千萬瓶的傲人佳績，在台灣「十步一手搖飲店」的水飲品市場闢出「藍綠」之海。為感謝消費者的熱愛，品牌於即日起至11月30日祭出慶祝活動，凡單筆購買Cheers商品任2件，就有機會抽中1萬元旅遊金。

泰山企業行銷一處副總鈕安澤指出，Cheers在網路上的討論聲量很高，不論是訴求綿密氣泡，像香檳般口感的Cheers原味氣泡水，或是訴求像碳酸飲料強烈刺激口感的「強」氣泡水，都有不同的運用搭配，單喝、調飲、調酒都百搭；近期還有很多網友表示用氣泡水煮飯，米飯特別Q彈，也掀起一陣風潮。

營養師指出，氣泡水的主要成分是水及二氧化碳，碳酸能帶來舒爽的口腔刺激感，滿足現代人「要汽水的口感，又不要精緻糖」的追求，而對於不愛喝白開水的人，也可以從氣泡水開始，養成多喝水的好習慣；此外，市售各種風味的果汁氣泡飲，果汁含量大多不超過10％，熱量遠低於果汁，民眾可依需求選擇。

10月1日至11月30日活動期間內，業者更大方加碼，凡單筆購買Cheers全系列商品任2件，至活動網站登錄發票即可參加抽獎，有機會獲得高達1萬元的旅遊金，總計將抽出10名幸運兒，以此慶祝Cheers銷售突破千萬瓶佳績

泰山Cheers氣泡水自推出以來穩居市占第一寶座。泰山提供
泰山Cheers氣泡水自推出以來穩居市占第一寶座。泰山提供
泰山Cheers氣泡水主打「百搭時尚」，單喝、調飲都可以。泰山提供
泰山Cheers氣泡水主打「百搭時尚」，單喝、調飲都可以。泰山提供
慶祝Cheers熱銷破千萬瓶，業者推出萬元旅遊金抽獎活動。泰山提供
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