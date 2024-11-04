超商咖啡渣黑金變綠金 創永續商機

在ＥＳＧ浪潮下，企業也掀起永續熱。年銷超過上億杯咖啡的超商，近期也把目光聚焦到咖啡渣上，強調要把「黑金」變「綠金」，但咖啡渣的回收與再利用，卻並非想像中那麼容易，要從中尋找商機更是困難。

國人喝咖啡，超商雙雄7-ELEVEN、全家的咖啡，每年銷售規模都是以億元計算，但咖啡銷售熱的背後，也產生咖啡渣如何處理的環保問題，企業要落實ＥＳＧ，也是必須解決的問題。以全家為例，去年產生六千噸的咖啡渣，至於7-ELEVEN，推估咖啡渣的規模更超過一萬噸。

規模龐大的咖啡渣如何處理，企業都在煩惱，若單純當廢棄物處理，顯然不符與環境共存的永續路線。因此全家日前攜手台灣髮膚保養品品牌歐萊德，運用自有咖啡品牌豆渣、牛奶空瓶作為循環再生原料，開發洗沐系列產品，打造永續循環商業模式；7-ELEVEN去年也推「永續農場」計畫，將門市咖啡渣與即期、已開封或不良報廢品回收再利用。

全家表示，咖啡渣除了開發為洗沐產品外，咖啡業務用牛奶空瓶的日常回收，也能循環再製為百分之百ＰＣＲ再生塑料，每月回收量達一百噸，相當於每年減少一九八○噸碳排放量。

7-ELEVEN則回收咖啡渣，轉化為有機質肥料使用於契作田，生產約二點二萬顆新鮮高麗菜加入鮮食餐盒、香蕉約廿萬根及約一萬根玉米，更藉由門市系統性回收機制，回收咖啡渣製成機能布料與鞋材，轉化製作成潮流單品，包括Ｔ恤、漁夫帽、咖啡襪、隨行杯等。

咖啡渣回收再利用在技術上並不是做不到，只是有技術的企業意願不高。全家總經理薛東都說，循環經濟最困難的是沒有終端市場及規模經濟，尤以咖啡渣回收最為困難，在沒有高度市場需求的情況下，也沒有專門回收的廠商，咖啡渣也難以大規模回收再製。

由於沒有規模，回收再製的技術含量高，因此生產出來的終端產品，價格就會明顯的比同類型產品高出不少，而在價格上沒有競爭力，消費者的購買意願偏低，銷量自然不佳，也是永續經濟要面對的課題。

全家表示，「只要規模做起來了，當然就會壓低終端產品的價格，競爭力起來了，就會有其他廠商看到商機而加入」。