智慧經營／中華經濟研究院院長連賢明 打造國家級財經智庫

新任中華經濟研究院院長連賢明表示，未來將推動四大主軸重點工作，第一是吸引更多人才；第二是強化中經院內部各所、各中心跨域合作；第三為增加與媒體和社會溝通；第四則是邀請國際知名智庫來訪，進行更多的合作交流。

四大主軸 強化合作交流

無論學術研究、行政職務都出色的連賢明，2024年8月1日接下中經院院長新職，甫上任隨即展開與中經院各單位的對話，親自傾聽同仁需求，也對同仁遇到的問題給予建議。「我希望儘量不要造成距離感」，中經院團隊的目標是「發揮專業，提供更好的政策建議」。

連賢明並以當前世界各國都關注的2050淨零碳排議題為例，這是每個國家都面臨的難題，但各國的解決方式都不同，透過智庫間的合作交流，可以把國際經驗帶回台灣。

中經院自2013年即成立綠色經濟研究中心，不僅在此次環境部制訂碳費費率上扮演重要政策諮詢角色，連賢明指出，為配合國家淨零轉型，身為國家智庫的中經院也會全院動起來，提出建言並協助政府規劃重要淨零對策，以達到協助百工百業順利轉型的目標，而這也是過去傳統經濟比較沒有涵蓋的領域。

連賢明提到，「之前帶過的研究團隊，我不見得是最厲害的，可是通常我的團隊都相當強」，中經院除了有兩位很資深、很專業的副院長外，每一位同仁都是學有專精的各領域優秀人才，可惜在過去多半都是單打獨鬥、各做各的，但連賢明深知，身為一個國家級專業財經智庫的領導者，「如何把團隊建起來才是最關鍵，我們人才很多，問題是怎麼樣把大家拉在一起」。

連賢明也鼓勵同仁，「有事院長負責，做得好都是大家的功勞」。關於領導和管理，連賢明深信，唯有讓同仁信任你，他們才會繼續往前進，「我就是努力幫他們創造舞台」「我的要求就是把工作做好，而不是把長官關係做好」。

經濟保安 重視多元議題

除了要建立超強國家財經智庫團隊外，身為行政院經發會一員的連賢明也談及當前台灣景氣穩健復甦下所遇到不均衡成長的難題。

連賢明指出，近期中經院曾多次透過「台灣採購經理人指數（PMI）記者會」示警，現在台灣似乎跟美國相關的產業，如AI、ICT、半導體表現都非常亮眼；反觀與中國大陸有關的產業，如石化、鋼鐵、大宗原物料等傳產，都變得很不好。如此鮮明對比，連賢明提醒，此時「地緣政治」、「經濟保安」這些中經院長期著墨的研究領域更顯重要。

不過，連賢明指出，雖然台灣現在跟美國比較親近，可是經濟會循環，台灣又站在相當特別的位子，在AI和半導體部分，台灣都被美國當作是盟友，但除了要確保未來和美國的關係還會是盟友外，同時對中國大陸的關注也不可以減少，畢竟中國大陸還是台灣目前相當重要的貿易夥伴，仍是一個會對台灣造成非常大影響的經濟體。

每日面對繁忙又燒腦的工作事務，連賢明有哪些健康心法呢？身為二寶爸的連賢明幸福又滿足地說，「我的每一天，是從送二個孩子上學開始的」，假日閒暇之餘，他則喜歡爬山、跑步。

連賢明說，身為一個領導者、管理者，找到屬於自己的紓壓方式很重要，因為不能讓自己的壓力影響到工作氣氛，「院長是要去解決問題，不是去製造更多的問題，更不可以讓同仁覺得你反而才是問題的來源」。