數位行銷／短影音說菜 提升用餐體驗

餐飲業遭遇不景氣、缺工的問題時有所聞，近期美國60年的老字號餐廳T.G.I Friday's傳出即將聲請破產保護的消息，令人不勝噓唏。

隨著台灣餐飲業持續面臨人力短缺問題，業者紛紛導入科技手段來降低人力需求，期能提升服務品質。繼QR Code掃描點餐之後，又有餐飲業推出手機影音點餐的創新模式，像是由精品餐飲品牌JK STUDIO與餐飲POS系統開發商Eats365聯手推出的「手機點餐+短影音菜色介紹」系統，不僅解決人力問題，也提升顧客的點餐體驗。

有鑒於高端餐飲的說菜服務耗費大量人力成本，然而顧客對菜色的期望卻常因服務人員的不足而無法完全滿足。JK STUDIO創辦人張偉君開始思考如何以科技方式來替代人工，保留「說菜」這項服務，希望可以將菜品的價值傳遞給顧客。

他將每道菜色製作成15至20秒的短影音，由Podcast節目《創業時代》主持人林冠琳擔綱說明，讓顧客透過觀看短影音便能充分了解菜品的製作過程與食材來源。此舉既節省服務人員的講解時間，又可增添顧客的點餐樂趣。

短影音說菜不僅解決人力短缺問題，還成為品牌行銷的重要工具。透過這些短影音，顧客可以直接看到菜品的製作過程，增加消費者的信任感與興趣。在展示食材的新鮮度與製作過程時，進而吸引更多消費者，並在競爭激烈的市場中占據一席之地。短影音的高效率與真實感，使顧客在視覺滿足的同時，又能提升品牌的認知度與忠誠度。

此外，業者還將子母畫面技術融入POS系統中，讓顧客在觀看短影音的同時無須跳出點餐頁面，直接點選菜品並下單。這種多工模式不僅節省點餐時間，更有助於提升使用體驗。更值得一提的是此技術實現了顧客自助點餐的便利性，尤其適合桌邊服務需求較高的餐廳，因為它有效縮短服務的步驟，提高作業效率。

以JK STUDIO為例，這一系列創新方案有效減少外場人力需求，使得林口新開幕的分店每月可節省約10萬元的人事成本，順利達到《品牌翻身戰》書中所提到的「降低33法則」，意即餐飲業若能在人事與食材成本上分別降低3%，便可顯著提升利潤。此一策略並非單純減少人力，而是透過科技手段提升服務品質，同時達到節約成本的效果。

未來，隨著科技不斷發展，餐飲業在AI、大數據和AR等新興技術的助力下，將可提升顧客服務的效率與精準度。例如，AI可根據顧客的點餐紀錄提供個性化推薦，大數據分析可優化菜單設計與庫存管理，AR技術則可讓顧客虛擬品嘗菜品，進而提升顧客的點餐體驗。這些創新技術將幫助餐飲業者在市場中立於不敗之地，滿足消費者的需求，同時有效因應人力短缺的挑戰。

在當今餐飲市場，危機往往意味著轉機。科技的運用不僅讓其解決人力短缺問題，更為品牌帶來嶄新的成長機遇。其他餐飲業者不但可從中獲得啟發，此刻也許正是尋求突破的最佳時機。