三陽10月機車銷售再度稱霸 市占率 40.5%

三陽（2206）10月的機車銷售再度稱霸！10月單月戰報三陽25,906 ，市占率 40.5% ，第二名的光陽 16,320，市占率 25.5% ， 山葉 10,988，市占率 17.2% 、 >gogoro 5,854 市占率9.1%)，總市場 63,981。

累計前十個月，三陽257,041，市占率 41.0% ， 光陽 168,649 、市占率 26.9% 、 山葉103,297市占率 16.5% )、gogoro 44,372市占率7.1%，總市場 626,777。

三陽表示，10月主推同享國家慶典，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，10月銷售達5,488台，穩居10月銷售冠軍；水冷機種JET SL+持續熱銷，10月仍高達2,969台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數4,566台；再加上運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的MMBCU銷售穩定，讓三陽10月市佔達到40.5%，保持銷售冠軍。

適逢10月颱風頻擾，三陽體恤不少民眾愛車因此受損，11月推出風災關懷專案，國民車款迪爵汰舊換新最高補助25,800元，國民旗艦機種全新迪爵汰舊換新加碼4,000元;其餘車款三陽也提供多樣性的促銷活動，運動車款JET SL TCS 和 JET SR ABS加碼購車金3,000元，女性車款CLBCU和Fiddle系列秋日樂騎享優惠7,000元，並搭配分期24期0利率(現金與分期同價)，讓全民能依需求輕鬆購買好車。