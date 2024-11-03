赴日買房熱 日本AI不動產交易商RENOSY登台成海外首站

台灣不動產投資因政策轉變遇阻，台人赴日投資日本不動產熱潮則興起，看好台灣對日本不動產興趣，日本上市公司GA集團（GA technologies）旗下不動產線上投資服務公司RENOSY 利諾喜台灣分公司10月正式在台成立，這家以AI技術提供不動產投資科技的業者正式進入台灣市場試水溫。

GA technologies國際事業本部長渡邊信洋本週帶隊參加台北國際旅展，接受訪問表示，在日本，不動產投資仍尚未數位化，許多房產交易資料以紙本跟傳真等文書方式重，而RENOSY則是日本很早就開始以全線上化服務的公司，也最先導入AI科技，投資者可以從線上選購選購物件，找代書、簽約交易，到出租代管及出售，RENOSY是日本第一家做到一條龍服務的業者。

根據東京商工調查公寓投資銷售業績（至2024年3月）銷售第一名，渡邊信洋表示，在日本已有48萬會員使用RENOSY服務，透過與日本500間不動產經紀公司合作，每月取得1萬件出售最新房產資料，該公司會利用AI精算挑選最具投資的物件放在網站上供會員瀏覽，並以AI抓取鄰近物件交易行情及租金價格等資料，替不動產物件做最佳估價。

RENOSY主力物件集中東京及大阪等一線都會城市，目前交易額市占率占日本不動產交易額近9%市占率，相當高，渡邊信洋表示，日本不動產租金報酬率在稅前約4~5%，而管理費修繕費等支出約占1%。他表示，現在日本的顧客都已接受在網站看3D環景影片或VR等方式，身歷其境瞭解物件資料後投資，而不是親自到房子裡面去看，利用數位化跟AI工具簡化不動產投資流程。

而對於為何選擇台灣成為RENOSY第一個海外據點？渡邊信洋指出，RENOSY從2013年開始服務，推出權限上型房地產交易平台，近年也開始接到來自台灣的顧客詢問當地投資，隨詢問頻率增加，RENOSY也開始評估來台設立服務據點可行性，目前位於信義區的辦公室員工還不到5人。

而對於進入台灣投資市場的下一步，渡邊信洋由於RENOSY在台灣知名度還不高，品牌推廣是第一任務，而台灣人很喜歡到日本觀光旅遊，如何吸引台灣顧客購買日本不動產，也會是未來的挑戰。

目前RENOSY台灣分公司9月剛成立，並在10月設立辦公室，目前從RENOSY台灣繁體中文官方網站上還看不到太多日本不動產物件，公司表示會階段性篩選上架，以提供最符合台灣投資人需求的物件。