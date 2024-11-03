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10月機車掛牌約6.4萬輛 三陽市占40.5%續居首位

中央社／ 台北3日電

業者統計，10月台灣整體機車市場掛牌數約6.4萬輛，其中三陽以2萬5906輛、市占率40.5%，持續位居第1。光陽10月掛牌數1萬6320輛、市占率25.5%排名第2。

根據統計，山葉10月掛牌數1萬988輛，市占率17.2%，Gogoro在10月掛牌數5854輛，市占率9.1%。

累計今年前10月，台灣機車市場總掛牌數62萬6777輛，其中三陽掛牌數25萬7041輛，市占率41%。光陽累計掛牌數16萬8649輛，市占率26.9%；山葉掛牌數10萬3297輛，市占率16.5%。Gogoro掛牌數4萬4372輛，市占率7.1%。

產業人士指出，10月國民旗艦車款熱銷，運動車款、時尚流行車系銷售穩定，10月雖有颱風干擾，車廠在11月陸續推出風災關懷專案、汰舊換新以及多樣性的促銷活動。

三陽 車市

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