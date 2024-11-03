鼎泰豐中國華北關店風波 大成韓家宸突被撤換…20年始末一次看

10月22日，台灣的雞肉、蛋等農畜產供應龍頭大成集團副董事長韓家宸突以個人名義發出聲明，針對先前中國華北地區鼎泰豐結束營業一事，提出指控：

…是預謀性的惡性設局，目的是坑殺恒泰豐公司在華北地區數十家店鋪，上下游合作方以及近千名員工。…鼎泰豐公司作為品牌方，一方面在紐約百老匯精華地帶砸重金高調展店，燈火通明，一方面卻放任惡性股東摧毀華北地區的 品牌營運、員工生計，必使黯然熄燈。兩相對照，令人情何以堪。

事情起因回到兩個月前，8月26日，鼎泰豐發出一紙結束營業公告，宣布資遣800名員工。

鼎泰豐在中國大陸北京、天津、青島、廈門、西安等城市分店，目前由北京恒泰豐餐飲有限公司經營，今因北京恒泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，故鼎泰豐提前終止品牌授權。上述城市共14家分店，將陸續於2024年10月31日前結束營業。 時任北京恒泰豐總經理楊炳坤受訪時，僅表示，公司董事未能達成延長營業執照的共識，執照已於8月3日到期，依公司法規定解散。

消息一出，震撼兩岸三地，因為它曾是台灣餐飲成功西進的代表。

20年前鼎泰豐、大成攜手進軍華北

2004年，獲紐約時報評選為全球十大特色餐廳、米其林一星榮譽的鼎泰豐，與台灣農畜龍頭大成集團，合作進軍中國華北市場。

主導華北鼎泰豐20年來營運的大成集團副董事長韓家宸，接受商周獨家採訪時解釋，大成是食物鏈公司，從養殖開始，「最後一哩路是餐飲，我對這有熱情，也跟楊老闆（鼎泰豐創辦人楊紀華）是很久的老朋友。」老友合作，以此模式在華北地區陸續開出14間店。

沒想到，一切卻在今年突逢巨變。

他在越洋電話裡坦言，「我也不想關啊！我93年到大陸，把我最好的年齡，給了鼎泰豐」談及員工，他語氣更低落，「這麼多員工從一開始就跟著我們，（知道要閉店）他們掉了很多眼淚，我捨不得員工的努力。」

隨著韓家宸的回應，這起合作的另一名要角、股市名人孫鐵漢浮上檯面，鼎泰豐突撤中國華北的經過，總算越見清晰。

鼎泰豐、恆泰豐是什麼關係？

2004年，鼎泰豐有意到中國華北發展，由韓家宸出資超過4成、孫鐵漢約29%、楊紀華約27%，共同成立北京巨人控股有限公司（Titan Holding Company Limited），是一個只負責注資，不做實際營運業務的境外公司。

當時鼎泰豐把品牌在華北地區的營運權，授權給三方合資的巨人公司20年，巨人公司再全部概括授權給恒泰豐公司。

恒泰豐又是誰？它是巨人公司設立、掌握100%股權的公司，用於負責鼎泰豐在華北市場營運。該公司有五席董事，韓家宸握有兩席、楊紀華兩席、孫鐵漢一席，基於公司章程規定，由韓家宸擔任董事長。

「從2004年（恒泰豐）第一次開董事會，直到疫情前，都沒什麼糾紛。」北京恒泰豐委任律師符霜葉回憶，「最重要的轉折點是疫情那三年，公司開始不好，虧錢了，孫鐵漢就不滿意了。」

韓家宸回憶，2019年開始，「確實碰到瓶頸，就有股東有意見，說賠錢就關掉，」他嘆了一口氣解釋，「做餐飲不容易，本來就有賺有賠，眼光不能這麼短，但那個股東的心態…是因為他做股票出身。」

接著，公司營業登記即將到期，股東們對進退想法不同，成為衝突導火線。

雖然鼎泰豐對巨人公司的品牌授權是2025年4月到期，但，巨人用於營運品牌的主體，也就是恒泰豐公司的營業登記期限只到2024年8月。

這意味著，想繼續在華北營運鼎泰豐，就得展延恒泰豐的營業登記，否則，即便擁有品牌授權，也沒辦法實際執行營運工作。

中國法律規定，想展延公司的營業登記，最晚需在半年前提出，2023年10月，韓家宸主導召開巨人的臨時股東會，討論未來營運及恒泰豐展延事宜。

但，這場會議並沒有順利召開，「孫鐵漢在我們發出會議通知的前一天，發電子郵件指控我們違法，無權召開會議。」符霜葉表示。

解任董事長後，下一步是？

孫鐵漢以韓家宸並非巨人公司代表人的理由，認定他無權召開會議。為什麼韓家宸當時持股最多，卻不是代表人？

這是因為，巨人公司現在的代表人是孫鐵漢的妻子李韻珊。符霜葉轉述，韓家宸當時說，「公司營運一段時間後，孫先生說，你去忙大陸的事，境外公司這些瑣碎的事，交給我老婆管理就好。」韓家宸因此聽信，把巨人公司交由孫鐵漢掌控。

就這樣，巨人開不成股東會，恒泰豐遲遲沒能展延營業登記，時間逼近最後期限。2024年7月26日、9月13日，兩次恒泰豐董事會上，李韻珊代表巨人公司出席恒泰豐董事會，「她堅決反對、強烈反對公司續展。」當時在場的符霜葉指出，由於8月3日營業登記期滿後，恒泰豐沒有形成續展決議，依照中國法律規定，就依法進入清算，事後註銷的法定流程。

原以為是股東一致決議，低調走完法律程序，卻在10月22日，突生變數。

孫鐵漢召開巨人公司的股東臨時會，全面改派恒泰豐所有董監事，並決議解任恒泰豐董事長韓家宸，依據是，他買下楊紀華股份，躍居第一大股東。

「我昨天才知道楊老闆（把股份）賣給孫先生，我也嚇一跳，」22日晚間，韓家宸在越洋電話裡解釋。

如今，雙方皆委任律師，準備進行下一波法律攻防戰，而華北鼎泰豐的14間門市也在預定期程中，陸續走入歷史。

對此，鼎泰豐僅回應，「謝謝關心。」

而孫鐵漢方改派董監事、撤換董事長後，下一步，團隊已啟程飛往北京。「先把公司接收下來，如果公司能整理得好，能經營就繼續申請（營業）執照，如果實在不行，那當然只好清算了。」孫鐵漢方代表律師徐履冰回應。

即便剛發出措辭嚴厲的聲明，韓家宸仍不願對多年老友口出齟齬，「這品牌（鼎泰豐）是台灣之光，我實在不願批評…我們苦心經營二十年，剛開始多不容易啊？好不容易做到今天……。」

電話尾聲，韓家宸轉而回憶起他曾在北京鼎泰豐服務過的賓客，令他印象最深、津津樂道的，不是國際影星、達官顯貴，而是那些離鄉背井奮鬥的台商與台生，「最開心的是聽到台灣朋友說，感謝我們給了一種家鄉的感覺。」

隨著孫鐵漢突撤換恒泰豐董事會、派任新董事長，連串動作，讓華北鼎泰豐的命運猶未可知，至少社群上一片惋惜之聲，也為這20年耕耘，留下註記。

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《原文鼎泰豐中國華北關店風波》大成韓家宸突被撤換！獨家揭20年始末》