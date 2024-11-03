「台流」何時會崛起？從黑白大廚、韓江看台韓落差：問題不只在錢

摘要 1.韓國文化產業在全世界發光發熱，如近期韓江獲諾貝爾文學獎、韓國實境秀《黑白大廚》風靡全球。 2.資深投行家看台韓文創差距主要在4大面向：政策支持、市場定位、資本運作、媒體宣傳策略。 3.台灣文化事業若要突圍，關鍵在於找到準確的市場定位。

南韓女性作家韓江最近獲得諾貝爾文學獎，成為史上第一位獲頒諾貝爾文學獎的南韓作家。她最具知名度及代表性的作品《素食者》與《少年來了》，都以韓國社會、歷史故事為背景探討人性。這不僅是她的個人成就，更反映了韓國文化產業的全面性崛起。

除此之外，最近還有另一個韓流現象是Netflix的料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》，在過去一個月風靡亞洲，也讓參賽廚師的餐廳爆紅，更帶動韓國餐飲業整體的復甦，將韓國飲食推向國際。

韓國文化崛起是全面性的，除文學及影劇之外，還有最具代表性的韓國音樂，如BTS和Blackpink，都成為全球流行偶像。韓國不僅僅在音樂及視覺中融合歐美元素，與國際頂尖音樂人合作，近年更透過多國籍的成員打造跨國團體，以吸引全球粉絲。

相較之下，台灣近年的文創作品，雖然也都注重台灣在地性、也會關注歷史議題，如《返校》取材自白色恐怖、《斯卡羅》描繪原住民歷史，但對國際市場的影響力仍然很有限。

台灣為何無法創造出風靡國際的「台流」？

分析台韓文創產業的差距，主要有4個關鍵因素：

1.政策支持力度

南韓政府對文化產業有巨額投資補助，如2023年韓國文化產業振興院（KOCCA）的預算為6238億韓圜（約新台幣149.7億元），涵蓋電視放送、遊戲、音樂、動畫、漫畫等整個產業鏈。

台灣雖有文策院支持影視、流行音樂、出版、動畫、遊戲、漫畫等文化內容產業，但2024年文策院的預算為新台幣10億1269萬元，規模無法和韓國相比。

2.市場定位

南韓文創內容針對歐美商業市場，將作品與全球熱門話題結合。台灣則以本土市場為主，雖然題材豐富，但因涉及的社會文化差異較大，較難跨越語言和文化鴻溝引起他國人共鳴。

3.資本運作

南韓採用好萊塢式的商業模式經營文創產業，從培訓、製作到行銷高度整合。以Netflix的韓劇《屍戰朝鮮》和《魷魚遊戲》為例，每集的製作成本高達20億韓元（約新台幣4600萬元）到28億韓元（約新台幣6500萬元），遠超台灣規模。

4.媒體和宣傳

南韓善用Netflix、Disney+等國際串流平台進行全球推廣，並提供多語言字幕觸及各國觀眾。台灣因產業規模小，較難針對全球市場的行銷特定議題，海外推廣效果較為有限。

台灣文化的獨特性和卓越性正在流失。我認為，台灣要在國際市場上突圍，關鍵在於整合資源、找準定位。因為真正能讓文化揚名國際的是深厚的文化根基、健全的市場機制，以及對文化的重視與尊重。

近期美國外交觀察家查爾特‧威斯科特（Chart Westcott）建議，台灣可以利用中國文化資產，成為中國文化的「現代化詮釋者」。他的建議一般台灣人可能無法認同，但我認為，若能藉此創造出具深度又貼近當代觀眾的作品，台灣怎能不在國際市場中重新發光？

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《原文「台流」何時會崛起？從《黑白大廚》、韓江看台韓文化輸出落差：問題不只在錢》