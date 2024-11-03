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連續九年 八方雲集贊助「最硬賽道」南竿馬拉松

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集連續九年配合馬拉松賽事全體總動員，自組八方雲集啦啦隊響應參與在地活動。八方雲集/提供
八方雲集連續九年配合馬拉松賽事全體總動員，自組八方雲集啦啦隊響應參與在地活動。八方雲集/提供

以最硬賽道高強度挑戰聞名的馬祖馬拉松，迎來第九屆賽事，於3日上午6點50分盛大登場，吸引了來自全台各地及10多位外籍跑者共千餘名參賽者。

八方雲集連續九年都沒有缺席這場國際級賽事，特別的是，今年賽道上不提供紙杯，參賽選手一律使用環保水杯，八方雲集提供免費豆漿喝到飽，讓參賽選手以及志工隨時補充水份；挑戰最硬賽道的超強補給，少不了香噴噴熱騰騰的八方雲集招牌水餃，提供選手滿滿續航力。

兩天前，這場一年一度的國際級賽事，首次面臨延賽一天的挑戰。連江縣政府在颱風中加緊作業，加開海運航班，才順利安排選手們如期參加這場高挑戰的國際級賽事。

馬祖軍民僅花一天時間便完成颱風肆虐後賽道清理、場地佈置等災後復原工作，充分展現出高度的執行力與凝聚力，為跑者提供安全無虞的賽事環境。

規劃全馬42公里繞行南竿兩圈，及半馬21公里組繞行南竿一圈，同時開放10公里挑戰組，吸引不少年輕一代都報名參加挑戰組，挑戰自己的能耐。

來到馬祖旅遊必訪的一站，是位於馬祖南竿山隴廣場市中心的八方雲集馬祖店，是逾千家八方雲集門店中最北端的一家，店面設計裝潢融入當地文化特色，以閩東建築石材進行牆面裝潢。

馬祖店連續第九年配合馬拉松賽事全體總動員，自組八方雲集啦啦隊響應參與在地活動。免費提供紅茶、豆漿以及水餃給志工以及參賽者享用，為所有參賽者加油。

八方雲集 南竿 馬拉松 馬祖

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