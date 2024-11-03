房價鬆動從哪開始？學者點這兩區：金龍一打就怕了

房價若出現鬆動，會從哪裡開始？房產學者章定煊表示，從各地建案近來銷售率變化來看，新北跟桃園市機會最大。

國泰建設近日發布最新國泰房地產指數，今年8月，新建案30天銷售率還在高檔的20.66％，但央行9月19日宣布第七波信用管制後，9月已跌至13.59％。

章定煊分析，銷售率高，代表賣得好，建商後續推案就會往高價挑戰。賣得平平，通常會延長銷售期間應對，不會立即降價。賣得很慘，也就是銷售率很低，則會慢慢往下調價。

9月銷售率急降至13.59%，顯示新案市場買氣嚴重受挫，不過還算普普的銷售率，只是從賣得很好，變成賣得平平，這樣的銷售率，只會讓繼續挑戰高價的氣勢受挫，不會讓建商立刻調價。

觀察各區30天銷售率數字，台北市9月銷售率只掉了3％，顯示天龍人口袋夠深，不怕金龍。一般認為台中投資客很多，應該衝擊很大，但9月只掉了1.5％，主要是之前買氣沒暴衝，因此也沒有太大回檔。

先前買氣暴衝的新北、新竹、高雄，9月30天銷售率數字都掉了10％以上。章定煊指出，新竹、高雄看起來勇者仍很多，目前銷售絕對數字還在15％以上，可以鬥金龍。

桃園的狀況就很弱了，建案30天銷售率一路由7月的25％，8月跌到16％，9月再暴跌到及格線邊緣10.7％。

另外，新北市也要注意，8月30天銷售率達22%，9月跌到只剩12％。

章定煊指出，如果未來出現價格鬆動，比較容易從新北市跟桃園市開始。這兩區一直說是小資在移民，但看起來比較像是投資客的資金在移民，所以金龍一打就怕了。