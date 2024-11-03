中小企業ESG／玩艸植造 草吸管超環保

天然水草做成的吸管，今年開始在台灣高鐵列車上索取得到。純天然的蒲草吸管，是「玩艸植造」幾乎踏破鐵鞋，才找到的環保解方。綠色的草吸管，同時吸引了星巴克、肯德基等全球知名連鎖餐飲品牌關注的目光。

蒲草屬於多年生莎草科植物，每公頃約可生產2,000萬支草吸管，最大優點是「零塑膠添加，可自然分解」，對環境的影響猶如一片落葉。

蒲草零塑成新解方

玩艸植造共同創辦人暨執行長陳柏燊指出，蒲草本身與加工後的農業廢棄物（吸管廢料），除了丟回田裡，他們也利用藻類技術製成可自然分解的「蒲藻餐具」，同樣鎖定一次性使用餐具市場，希望能夠取代在超市和量販店盛裝試吃食物的餐盤。

目前採用玩艸植造蒲草吸管的永續餐飲店家已超過1,000家，包括餐廳、咖啡店、酒吧等業者，且持續使用中。

由於蒲草屬於「非翻土農業」，收割不翻土，土壤碳匯潛力巨大，搭配友善農耕與低碳製程，每支吸管可產生「淨負碳排」，同時對於生態復育也有助益。

ESG課題催生商機

尋草之路難行，回首這一路走來，考驗似乎沒停過。創業初期，市場的接受度是最大的挑戰，疫情期間更是雪上加霜；至今，總算靠努力讓自己活下來了。隨著減塑、減碳與企業ESG浪潮排山倒海而來，帶動龐大商機，面對大好機會，但資金與產能都是玩艸植造亟需克服的新課題。

草吸管的誕生，最早源自經營桌遊咖啡店的痛點。

陳柏燊回想，他在宜蘭開了第一間桌遊咖啡店，「我們堅持一個初衷，就是盡量少用一次性的塑膠用品」。咖啡店裡以玻璃吸管和鋼吸管取代塑膠吸管，可是客人的接受度蠻低的，大多數人擔心洗不乾淨，有衛生疑慮。

有七成的消費者會詢問：「你可不可以給我一次性的吸管？」陳柏燊表示，他們嘗試不同材質的一次性吸管，都無法達到令人滿意的結果。紙吸管，容易軟爛，經常有客訴；甘蔗渣吸管，其成分含有生物塑料（PLA），是假環保；麥稈吸管太細、太脆，也不是好的選項。

2017年，陳柏燊和技術夥伴林泳易在雜誌看到蒲草吸管的報導，就此踏上永續的不歸路。他們拿著雜誌照片飛抵越南，將近兩天跑遍快一百家店，還特地到湄公河河畔找蒲草，千辛萬苦找到一家小廠，帶了多箱蒲草吸管回台。但當時的進貨價很貴，一支蒲草吸管近4元，即使大量進貨，只能降到一支2.5元。

為了降低成本，他們嘗試研發、生產台灣版的草吸管。林泳易找了七、八十種植物進行測試，包括空心菜、稻稈、麥稈、竹子、蘆葦等，但都卡在加工複雜的問題，無法成功。後來，老天眷顧，他們在南投找到了在台灣生長的蒲草。

陳柏燊和林泳易將蒲草帶到宜蘭開始測試復耕，當時曾請教多位學者專家，包括從農委會特有生物研究保育中心退休的黃朝慶博士。

找農友合作創雙贏

黃朝慶提到，他念小學時剛好遇到瓊麻繩被尼龍繩大量取代，至今仍有深刻的感觸，天然材質打不過大量製造的化工製品。如今，天然材質又在環保潮流下受重視，復古等於環保。台灣每年至少使用30億支塑膠吸管，這些年輕人在宜蘭種蒲草，希望以天然蒲草吸管取代塑膠吸管的夢想，讓他很感動。

玩艸植造於2020年正式成軍，先透過募資帶動消費者的認知，新的品牌和網站也準備就緒了，沒想到卻碰上疫情爆發。

「我們還是努力地想活下來，」陳柏燊說，除了活化棄耕地種植蒲草，積極尋找合作的農友，在疫情嚴重的那兩年，他們也努力研究生產過程的自動化，盡其所能要做出便宜的草吸管。現在每支蒲草吸管的價格已降到0.4-0.6元，接近紙吸管的售價。

除了宜蘭有小面積的基地之外，玩艸植造目前在台南、屏東等地大概有六公頃的田地，約有七、八個契作農友，並和高雄區及花蓮區農業改良場合作農作機具的設計研發，將於未來投入農業現場，節省契作農民的人力支出；從蒲草的清洗、裁切、通管、乾燥到殺菌，在生產草吸管的自動化過程中也持續改良。

守護地球環境，從小小吸管開始，卻能帶來大大改變。玩艸植造自2020年起透過紅外線自動相機觀察到，蒲草田區有數十種野生動物出沒，包括蜻蜓、青蛙、水鳥和多種動物，展現當地生態的豐富性，反映出蒲草田區健康的生態系統。

「全球減塑、減碳與企業ESG浪潮正在浪尖上，我們感受到大環境的變化，但最擔心的是沒有足夠的資金，以及產能跟不上龐大的市場需求。」陳柏燊說。

因應氣候變遷與生物多樣性消失的風險，玩艸植造今年6月開始邀請企業加入為期三年的「台灣蒲草田認養計畫」，已獲遠雄海洋公園、伊日生活、欣興電子（3037）、氣機科技等公司響應，未來希望能有更多企業加入支持，攜手「玩出植物永續價值，讓世界更美好」。