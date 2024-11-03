遠東董座獲頒淡大名譽博士 徐旭東：Green ESG是世界關鍵

遠東集團董事長徐旭東昨（2）日獲頒淡江大學名譽管理學博士學位，這是徐旭東繼2002年交通大學（現陽明交通大學）頒贈後，再度獲得名譽博士。徐旭東致詞時表示，「Green ESG」就是世界未來發展關鍵，更勉勵學子要重視科技、英文等外語能力及ESG三大要點。

徐旭東表示，科技技術變化太快，光「DATA」就是大學問，要抱持「永遠不知道世界會怎樣」的心理，規劃企業未來，遠東集團成立以來「Wonderful」，為何成功、一直進步，就是「Must Change , Speed , Technology , Green」。

徐旭東指出，近年努力投入AI，「Everything is AI」，更關注「Green」，長期趨勢來說，科學技術、「Green ESG」就是這世界關鍵。他更笑著說，下次看到我，別忘了叫我「徐博士」。

徐旭東表示，未來科技及電信會應用在醫院、銷售、ESG等各大領域，範圍太大，要更聚焦，學子們要關注科技發展，英文要好，更要認識ESG。

遠東集團是台灣知名企業，橫跨十大產業，十家上市櫃公司，共243家公司，資產總額逾3兆元，營業額逾7,000億元，員工人數逾5.7萬人，事業涵蓋食衣住行育樂，持續投資擴展，進行產業垂直及水平整合，營運觸角擴展至世界各地。

淡江大學指出，徐旭東在學術及專業上有特殊成就及貢獻，有益人類福祉；於文化、學術交流貢獻；對淡江大學發展有特別重大貢獻。

淡江大學指出，徐旭東接掌集團後，引領產業創新，進行跨界多角化經營，配合國家發展方向，成立臺灣首座通訊園區；參與國家網路寬頻建設，推動高速公路電子收費計畫，獲得《Corporate Government Asia》亞洲最佳CEO、《安永企業家獎》「領袖標竿企業家獎」、2016年獲馬英九總統頒發「二等景星勳章」，獲遠見高峰會授予「終身成就獎」。