航空運能吃緊 運價直逼疫情時

全球貨主擔心高關稅，推升航空貨運十一、十二月旺月更旺。ＡＩ（人工智慧）跟電商需求加持，今年第四季航空貨運運能原本就非常吃緊；近期又傳出不少業者因擔心川普可能當選美國總統，恐對大陸祭出關稅制裁，產品會被加收高關稅，已經提前拉高庫存量，航空貨運搶訂潮再度出籠。

華航、長榮航都表示，航空貨運不只是今年好，二○二五年航空貨運市場更好，ＡＩ需求明年才要開始進入大量交貨期、加上電商需求穩定成長助威，航空貨運成長力度會比客運大；且明年全球缺機問題更嚴重，航空貨機加入數量少，需求大，運價易漲難跌。

航空貨運市場好不好，華航、長榮航的營收會說話，近期航空貨運收益一直往上走，全球油價也沒有大漲，對航空業者來說是一個好現象。

物流業者分析，疫情期間亞洲到北美的每公斤平均運價約在二百五十至三百五十元區間，推估今年第四季有望來到這樣的高水準，下半年航空貨運價格已較上半年每公斤平均價格約二百至二百五十元再度衝高到三百元。

電商、伺服器等產品恐面臨高關稅疑慮，急單需求湧現，預估都將推升貨運業務。