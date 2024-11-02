Gogoro夜行活動 董事尹崇堯現身站台
睿能創意（Gogoro）今天晚間舉行「快閃台北橋－百Go夜行」活動，Gogoro董事尹崇堯及Gogoro新任董事長曾達夢現身站台，曾達夢表示，Gogoro能源交換系統會持續發展，為未來子孫提供寧靜且乾淨的環境。
尹崇堯致詞時指出，他自己身為Gogoro車主，10年前很高興可以一起創造美好平台，未來希望能與夥伴們一起，為台灣淨零排放和永續發展做出貢獻。
曾達夢表示，Gogoro的能源交換系統會持續發展，為未來子孫提供寧靜且乾淨的環境。
Gogoro在9月中旬宣布創辦人陸學森辭任董事長暨執行長一職，董事會推選潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢，接任Gogoro董事長。
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