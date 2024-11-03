生技論壇6日舉辦 剖析產業戰略

經濟日報將在本周三（6日）舉辦「2024生技論壇-健康台灣 生技新契機」，特別邀請多位產業導師與專家親臨，深入剖析當前生醫產業在精準健康、製藥戰略、產業創新、再生醫學、投資視野與關鍵機會六大主題，揭示生醫產業起飛前的大戰略。

本次論壇將於11月6日上午9時，在臺大醫院國際會議中心201室（台北市中正區徐州路2號）盛大舉行。論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、訊聯生技等協辦。

在講者規劃上，今年的論壇邀請了台灣生物產業協會榮譽理事長李鍾熙蒞臨致詞。另，專題講座方面，先安排上午場，首先有台大醫院院長吳明賢專講「精準健康產業發展未來趨勢」；其次，有藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘，剖析「全球生醫製藥大戰略」；其三，請到長聖國際生技董事長劉銖淇，分析「生技產業的創新模式」。至於專題講座下午場，訊聯生技董事長蔡政憲特以「外泌體Foundry 帶動多元產業快速再生醫學化」為題，解析當前最紅的生醫議題。

再來，中華開發生醫基金總經理吳欣芳在其專業領域，為讀者展示「生醫新視界 迎接生醫投資新時代」；最後，由壓軸講師、勤業眾信聯合會計師事務所副董事長虞成全，深入淺出說明「在變局中創造機會：生醫產業的成長關鍵」。

此次論壇的另一個重頭戲，是下午場的專題座談，今年以《台灣生技產業發展新策略》為題，邀請到前考試委員胡幼圃主持，與談人則涵蓋生醫產業各領域精英與領袖級專家，包括鑽石生技投資副總裁黃彥臻、博晟生醫董事長陳德禮、樂迦再生執行長張裕享。

著眼於全球經濟2024年仍然處於複雜多變的環境，所幸全球生醫產業在走過新冠疫情的衝擊後，現正邁向新的紀元發展，本報每年均希望透過生醫論壇，為產業尋找方向，為投資人指明前路。