大數字／電動車市占今年衝上12%

隨著環保節能的大勢所趨，電動車掛牌數逐年增加，今年台灣電動車規模較去年持續大增。據統計，2023年台灣電動車占整體車市規模將近6%，今（2024）年包括雙B、納智捷、福斯集團等各家車廠競相推出電動車款，前九月電動車銷售占整體車市已來到8.3%。

依據各家車廠的電動車計畫與訂單狀況，今年全年電動車占整體車市的占比可望來到12%，市占比去年倍增。去年的車市規模與今年相去不大，因此電動車的交車台數將較去年增倍。

今年台灣電動車市場戰雲密布，特斯拉前八月交車台數已超過1.1萬台，納智捷則是已超過5,700台。

除了這兩個電動車大戶之外，BMW強打電動車， iX1, iX2, i4, i5, i5 Touring, iX以及i7等多款產品，BMW今年電動車已占整體銷量上看三成；賓士以及福斯集團的奧迪、福斯與SKODA也都有電動車強打市場，其中福斯旗下的ID.4與ID.5兩款電動車近日上市，更帶動電動車的市場聲浪，將進一步挹注第4季電動車的掛牌數。

除了純電車之外，混合動力的油電車默默的成長，甚至在今年前九月占整體車市的比重已經來到25.5%，超過四分之一的規模。即使在各國政府強推電動車之下，純電車與油電車的發展仍然有些超出原先預估。

五年前，油電車占整體車市僅約6%，主要來源是TOYOTA、賓士與LEXUS幾個品牌，因為政府強推電動車，許多人認為電動車可能在很短的時間內超越油電車，但五年過去，目前油電車市占25.5%遠遠超過純電車的8.3%，顯示民眾對於環保節能愈來愈重視，但兼顧實用性之下，油電車的占比正快速提升，其中極為省油的插電式油電車也逐漸增加，成為環保擁護者的另一個選項。

在環保議題之下，原本歐洲許多國家定出2025年、2030年或是2035年之前燃油車將不再生產，但在近兩年之間，純電車的風向似乎已經明顯轉向，原因之一是即使充電速度再快，便利性仍然不及燃油車，許多電動車的車主難以避免的遭受里程焦慮之苦，在車口數大量增加之後，高速充電站的建置追趕不及，無法確實滿足電動車的充電需求，便利性不足。

原因之二是電池的成本仍舊偏高，電動車的成本中將近一半來自電池，使得電動車的售價很難降低，相對於燃油車的售價顯然高出許多的純電車不容易普及，畢竟納智捷百萬元的電動車是虧錢銷售，電動車的主力品牌還是較高價的豪華進口車，產品的定位並非一般大量民眾可以承擔的。

另一個關鍵因素是歐美力推電動車之時，誰也沒有想到的，中國大陸的電動車挾著國家支持、規模經濟以及資源優勢之下，中國大陸不僅成為全球最大的電動車市場，而且大陸電動車低價搶攻海外市場，造成歐美車廠的強大壓力，歐美甚至訂出高稅率阻絕中國大陸車進入市場。在強勢電動車入侵之下，歐美如果再強推電動車，恐怕就要將汽車產業拱手讓給中國大陸了。

在台灣汽車市場，油電車與純電車（都屬於電動化汽車）占整體市場已經來到33.9%，2019年時還只有6.8%，成長幅度相當可觀。

隨著國際趨勢風向的轉變，台灣充電設施與住家充電環境的限制，電動車會持續大幅成長，或是沒有理程焦慮的油電車大步前進，還待觀察，但台灣人對環境的珍惜，將是電動化汽車持續成長的動力。