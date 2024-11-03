大數字／電動車戰國時代 百家爭鳴

純電動車發展初期以特斯拉一家獨大，隨著愈來愈多傳統燃油車加入戰局，特斯拉在台灣電動車市場的市占從最高九成多至今降至四成，愈來愈多的品牌加入，選擇變多，整體電動車市場持續擴大，如今已成為電動車的戰國時代。

2019年台灣純電動車總掛牌數3,394台，其中有3,147台來自特斯拉，其餘少量來自納智捷、BMW，隨著時間的推移，2020年時特斯拉增加至5,818台，雙B、奧迪和保時捷少量加入市場，此時的特斯拉占整體電動車的比重都還超過九成。

進入2021年情況開始出現變化，特斯拉5,632台，市占率77.4%，降至九成以下，雙B、VOLVO、三菱、奧迪、保時捷積極加入電動車市場，電動車成為汽車市場上的熱門議題。

隨著愈來愈多傳統車廠推出電動車款，2022年電動車呈現任百家爭鳴局面，特斯拉仍占電動車市場的七成 ，但BMW 960台、VOLVO 706台、KIA 626台、保時捷579台，現代與奧迪也都有400台上下，在眾多品牌推動下，整體電動車16,559台也是電動車在台灣市場首度破萬台。

在雙B、VOLVO眾多品牌積極搶攻，2023年電動車規模再比前一年多了近萬台，不過特斯拉的領掛牌數大致就維持在1萬多台，變動不大，多的份額來自傳統燃油車品牌的電動車，到了2024年納智捷前九月破5,700台，BMW近5,000台，特斯拉的市占掉到四成，電動車市場的硝煙大起，各車廠卯足額全力以新車款與新技術競逐這個快速崛起的市場。