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大數字／近十年車市規模站穩40萬台

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣車市2013年之前年銷規模還都在40萬台以下，隨著整體景氣好轉、新車款推出，以及貨物稅補貼汰舊換新的制度之後，車市規模大幅持續攀高，今年已經是實施汰舊換新的第九年（汽機車汰舊換新貨物稅減免補助為五年方案，2021年再展延五年），因為汰舊換新的5萬元補助，有效帶動新車買氣，過去這十年車市穩居40萬台以上。

除了整體經濟景氣影響買氣之外，疫情期間再加上地緣政治問題，汽車產業鏈脆弱，影響新車供應，大量待交車訂單遞延，一直到疫情結束、海運塞港市問題緩解之後，新車才大量湧現，這也是2023年車市規模來到將近47.7萬台的關鍵。

每一年的年初龍頭車廠和泰車都會發表對全年車市規模的預估，這項預估是參考台灣的經濟發展，國際局勢以及各家車廠的新車計畫等等因素，和泰車以此預估數再折算市占目標，推估出全年銷售計畫，這項計畫也是對日本原廠的承諾，因而準確性相當高。和泰車看好今年全年代將在45萬台以上，甚至有機會來到46萬台。

雖然整體經濟景氣並不算太好，但是去年之前車廠手中有可觀的未交車訂單，車廠向原廠設定高的銷售目標，今年大量新車抵台，各車廠無論如何都要將手中的庫存去化，因此下半年汽車市場促銷積極，第4季的掛牌數相當可觀，有機會再墊高整體車市規模，形成車市規模與景氣表現不同調的特殊狀況。

日本 疫情 經濟發展

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