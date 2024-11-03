產業追蹤／數位簽章 建構信任體系

數位信任是一種對於個人隱私、資訊保護、數據處理及數位交易的信任體系。2024年4月30日立法院三讀通過電子簽章法修正案，5月15日即公布施行，顯示出該法案在推動數位經濟創新發展時的重要性與急迫性。目前有三家廠商已通過「電子簽章解決方案服務能量登錄」認證，可提供企業或消費者擴大產業服務商機與規模，加速並提升產業價值與競爭力，以因應數位經濟和數位服務的快速發展。

全球數位經濟發展下，技術創新的推力與市場需求的拉力，加速電子簽章技術應用的廣泛性與深度，也影響國家數位信任體系的建立與數位經濟發展路徑。例如區塊鏈技術以其去中心化、不可篡改的特性，為數位身分認證和電子簽章的發展提供安全且透明的基礎。歐盟各國如愛沙尼亞和荷蘭在公共服務和跨境交易中，應用區塊鏈技術加強數位簽章的安全性和透明性；日本則利用區塊鏈技術構建數位身份管理系統，確保數位交易透明度和安全性。

其次，數位簽章安全性依賴加密技術和身分認證技術的完善。歐盟通過eIDAS（電子身分識別與信任服務）框架，確保電子簽章具備法律效力，同時使用公開金鑰基礎設施（PKI）技術進行身分驗證，確保數位簽章的安全性和不可否認性，提升數位簽章的安全性與信任度，在跨境交易中實現了高度信任，並促進跨國企業和政府之間的數位合作。

雲端運算、數據應用與資安韌性皆提升數位簽章系統的運作效率，並確保數據的安全性和可用性。例如美國雲端服務提供商AWS和Microsoft Azure提供基於雲端應用的數位簽章服務，讓企業能快速且低成本的部署數位簽章解決方案，促進當地企業和政府部門提升數位能力，從而提高交易效率並降低運營成本。

全球數位經濟快速發展，市場對電子簽章需求顯著增長，特別是在電子商務、數位金融和政府數位化推動下，數位簽章應用成為基礎設施。歐盟推動eIDAS法規，確保跨境電子商務中使用的電子簽章具備法律效力，進一步促進區域內商業活動增長。

數位金融服務發展對電子簽章技術有更高的需求，尤其是在保護個人資料與金融交易安全方面。例如南韓數位金融服務已普及電子簽章與多重認證技術，不僅提升交易效率，還有效防範金融詐騙的風險，確保金融交易的合法性、安全性和透明度。政府數位化是提升公共服務效率的重要手段，如歐盟的eIDAS法規提升數位簽章的安全性與信任度，加速政府公共服務的數位化。

儘管數位簽章技術和政府政策推進，但仍面臨來自傳統行業和技術瓶頸的阻力，尤其在法律、醫療和金融等對紙本文件依賴較強的領域，對新技術的信任不足和對合規要求的擔憂，對數位簽章技術的應用仍持保守態度，而不同行業間的技術應用也存在顯著差異。

歐盟eIDAS法規為全球數位簽章技術發展提供了參考範例，該法規確保電子簽章的法律效力，促進歐盟成員國之間數位簽章的互認，與跨境交易的數位信任體系建設。台灣的電子簽章法修正案則為本地數位簽章應用提供法律保障，並為企業和政府部門推動數位化轉型提供方向性的指導。

政府應提供資金補助與技術支援，以加速中小企業在數位簽章技術上的應用。例如美國小企業管理局透過數位轉型支持計畫，幫助中小企業提升技術能力並保障數據安全，為中小企業提供更強有力的政策支持。台灣應更積極參與國際數位簽章和數位身分認證標準的制定，並推動與國際市場的互認機制與創新應用，提升在全球數位經濟中的競爭力。

政府的支持是推動數位簽章技術應用的關鍵，台灣應完善相關法規，與國際標準接軌，推動跨國數位簽章合作，提升全球市場的競爭力；加強對區塊鏈技術、加密與多重身分認證技術及雲端運算與數據應用服務技術的投資與支持，以確保數位簽章系統的安全性與可擴展性；並加強對傳統行業和中小企業的數位教育與技術支持，進而推動產業數位轉型與數位經濟發展。（作者是資策會MIC資深產業分析師）