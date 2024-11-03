產業追蹤／虛擬人來了 引爆新商機

廣義的虛擬人涵蓋數位人類，泛指以數位化方式建構的人類。伴隨著AI浪潮湧入，強調借助3D建模與動畫、深度學習暨多模態LLM等技術創建的「AI驅動型虛擬人」逐漸盛行，朝向多樣化、細節化、自動化的方向邁進，導入在各大領域創造嶄新的市場商機。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，數位人類將徹底改變各行各業，並大力推廣解決方案NVIDIA ACE。

虛擬人的開發可分為「規劃與構思」、「人物模型與效果建構」、「整合與渲染」三大環節，都可藉助AI提供動能。「規劃與構思」為設計虛擬人形象個性或功能服務的流程，AI輔助設計以Inworld與XBox的工具為例，可透過上傳遊戲大綱、腳本等生成視覺化的故事結構圖再調適細節，未來若與AI NPC整合，能更好的銜接角色形象與劇情。

虛擬人開發三大環節

「人物模型與效果建構」涵蓋外型、聲音、動作等層面，可採用工具內建的模組或透過文字、圖影、音訊等數據採集、訓練與創建，例如D-ID的GAI工具可選擇內建模組、上傳圖像及錄音檔、輸入文字等方式創建人像並發出聲音，強調操作簡易與高效。深入融合與調適STT、TTS、LLM／SLM、RAG等技術能更好的滿足交互需求，例如UneeQ的交互模組能讓虛擬人自主調適眨眼頻率、表情、肢體動作等動畫，理解上下文與回應用戶。

「整合與渲染」則為視規劃與構思、算力供給、運算框架規模等條件，將虛擬人整合至流程，在人機介面的載體（如PC、行動裝置、數位看板、機台、頭戴裝置、投影介質）上渲染部署（雲端或本地端）即時（雙向互動）或非即時（單向傳播）的虛擬人。當然，實務上可視需求與資源在部分環節採用其他作法，例如藉助真人動作追蹤來即時互動。

已有不少AI驅動型虛擬人案例與方案，在媒體、教育、文旅、健康、金融、零售、遊戲等領域與B（企業）C（消費者）端滲透。以媒體領域為例，如India Today Group的AI主播Sana宣稱可用一致性的語氣與風格講述多種語言，能輕鬆在各種主題與形式切換。教育領域如Heineken藉助Synthesia的方案製作虛擬人影片，已培訓全球7萬多名員工。文旅領域如Jumbo Mana與藝術史學家合作打造，曾在奧塞博物館展示虛擬梵谷。金融領域如DEEPBRAIN AI為NH Bank打造AI Banker，宣稱口型同步準確率約97%，支持18種手勢。

台灣逐步推進AI驅動型虛擬人的應用場景，包含虛擬偶像、品牌大使、客服與導覽員等，仰賴設計開發整合商及垂直領域等業者攜手邁進。

要讓AI驅動型虛擬人更快普及，需要挖掘更多超越常態作法，而非單純的新穎與吸睛效果。首先除可支持多國語言、全年無休、搭載專業知識等非虛擬人即可滿足的需求，理論上虛擬人能夠「昇華溝通的溫度」，超越單純文字、語音或搭配靜態圖像的互動模式。

其次，適當採用還可「創造投資回報」，如南韓濟州島政府引入AI主播，人物與腳本皆由AI輔助生成，每月只需花費60萬韓元（約新台幣1.4萬元）維護，比真人便宜。

第三為「突破真人限制」，如AI偶像或代言人不會老也不會累。第四為「降低真人負荷」，如幫忙甚至替代真人表演、教學、播報、照護等。第五為「多元包容服務」，如提供包含手語或跨越族群的多語言、多樣貌服務。最後可創造「填補虛擬世界」等效益，如在XR、元宇宙環境放入大量自動化虛擬人提升體驗。

AI驅動型虛擬人的導入，仍有不少議題值得重視。「不當使用」的影響不容小覷，包括產製過程中的侵權、運用虛擬人詐騙、訓練不佳造成言行失當，甚至引發倫理等問題。其次為「恐怖谷現象」，若虛擬人「擬人化」到某個高度，不夠擬人的部分可能會被放大，或許會產生恐懼、毛骨悚然等負面感受，在開發時需要審慎處理與評估，例如強化情緒與表情的協調性、降低擬人化程度等。

最後是關鍵的「品質成本權衡」，當前的技術要達到高品質效果，如降低AI幻覺風險、細緻的畫面呈現、流暢與自然的互動等，對成本乃至基礎建設要求會提升的很高，需要更全面的評估。（作者是資策會MIC資深產業分析師）