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ITF第2天雄獅旅遊現場業績突破2千萬元 年增率2成以上

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
明年春季，像是鐵道產品鳴日號、阿里山福森號栩悅號及武陵賞花等，進單都相當踴躍。雄獅旅遊提供
明年春季，像是鐵道產品鳴日號、阿里山福森號栩悅號及武陵賞花等，進單都相當踴躍。雄獅旅遊提供

雄獅旅遊（2731）表示，2日為ITF台北國際旅展首個周末假日，2日人潮湧現帶動買氣，現場業績突破2千萬元，較去年同期成長2成以上，熱銷前三名為日本、歐洲以及國旅鐵道產品。

日本仍為最熱門旅遊目的地，占總訂單三分之一；歐洲則以中西歐為主，訂單最遠已到明年3月的賞花季；國旅訂單也到明年春季，像是鐵道產品鳴日號、阿里山福森號栩悅號及武陵賞花等，進單都相當踴躍，顯示有不少旅客提前在旅展規劃明年春季出遊行程。

3日雄獅旅遊加碼推驚喜優惠，口袋名單東南亞「ITF特選虎航渡假富國島5日」現場旅展價，每人19,900元；若想跨年出發首選「ITF現場旗艦優雅雪梨跨年煙火雪墨雙城9日」，旅展現場一口價，每人164,800元；國旅今年以賞櫻及鐵道玩法最為熱門，推薦「旅展Z中櫻豔武陵櫻花2日」，每人4,999元起；「經典Z嘉林鐵栩悅上行2日」，每人6,999元起。現場消費滿3萬元還可參加好禮抽獎活動，有機會獲得獨家「海風號」觀光列車車票，及萬元折扣金等多項好禮。

旅展 雄獅

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