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寒舍集團ITF旅展現場業績已達5千萬元 整體總業績已破億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
ITF旅展第2天，寒舍集團旅展現場業績已達「5,000萬」，連同10月開賣線上旅展與快閃櫃銷售額，整體總業績已破「1億元」。業者提供
ITF旅展第2天，寒舍集團旅展現場業績已達「5,000萬」，連同10月開賣線上旅展與快閃櫃銷售額，整體總業績已破「1億元」。業者提供

寒舍（2739）集團ITF旅展現場業績已達5,000萬元，連同10月開賣線上旅展與快閃櫃銷售額，整體總業績已破1億元。

ITF旅展進入第二天，消費者把握假日首日進場搶購，全場買氣持續攀升。

位於渡假勝地宜蘭的礁溪寒沐，亦推出一泊一食、一泊二食、四人房的住宿專案，滿足各種旅遊需求，特別是「一泊二食雙人住宿券」至今已熱銷「近1,300張」、累積銷售「近1,200萬」。2日更出現多組「百萬刷手」大宗訂單、單筆最高為「8百萬」，同樣為購入台北喜來登「十二廚」、台北寒舍艾美酒店「探索廚房」自助餐券，顯見今年自助餐券相當受到企業行號的青睞。

位於信義區精華地段的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店今年餐券同樣大受歡迎，超級優惠的餐飲商品成為許多消費者搶購的重點，特別是每組1,599元的「LA FARFALLA義式餐廳現切牛排吃到飽下午餐雙人券」下殺67折，自線上旅展開展至今累積已經賣出「約500張」，旅展明日將進入黃金星期天，還沒來到現場的消費者加緊腳步，一年一度獨家優惠不容錯過。

寒舍 旅展 消費

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