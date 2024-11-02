ITF旅展首個周末假日 易飛旅遊業績成長超過3成

年度旅遊盛事ITF台北國際旅展，首個週末假日，易飛旅遊（攤位編號：J2302）業績超預期，前兩日業績較去年同期成長超過三成，熱銷行程前三名為日本、南韓及歐洲。

尤其易飛旅遊獨家推出日本九州「佐賀」-「宮崎」雙點進出行程，受到家庭旅遊群組青睞，今日開出單筆破百萬訂單。預期接下來兩天將延續這波買氣，業績再創新高。同時，易飛旅遊線上旅展自10/18開跑以來，同樣吸引大量關注，整體進單人次與營業額相較去年也有顯著成長。

今年ITF易飛（2734）旅遊人氣、買氣大幅成長，主要受惠於春節九連休，又恰逢日韓冰雪活動檔期。短線團體行程以5天左右出行時間為大宗，所以1/25-1/29出發的行程都不用請假。

北海道2025破冰船開航日期為1/20；2月也是日本「雪怪」藏王樹冰最盛時間點，搭配連假期間的出發日期，創下搶購佳績。而韓國華川山鱒魚冰雪節是世界四大冬季慶典之一，並被美國CNN譽為《冬季七大奇蹟》之一，吸引了許多家庭遊客，而這個冬季，冰雪節的時間為1/11-2/2，也剛好可以搭配春節假期出行體驗。易飛旅遊特別推出韓國冰釣5日的包機行程，五連休保證出發，線上旅展期間即幾乎全部售罄，又加開1/21、1/25兩個出發日期，售價$19,900起，滿足不同族群連假出國體驗冰雪樂趣的需求。

日本九州宮崎-佐賀，「A」、「B」雙點進出行程，也是易飛在本次旅展現場備受關注、人氣最旺的行程之一。不用人擠人，一次體驗日本九州南北風光和多元魅力，除了提供旅客舒適的旅遊服務，更可藉此不走回頭路、節省時間，盡情享受南北九州壯麗的自然景觀以及獨特的文化與美食。

賣的最好的行程之一，「九州超值絕景祕境雙列車溫泉6日」$32,900起，特別安排由布院之森列車、旅人觀光列車雙列車體驗；欣賞日向岬、高千穗峽絕美自然絕景，品嘗宮崎特色美食南蠻雞肉，搭配冬日溫泉體驗，宮崎進、佐賀出，超強主題性及超值價格帶來買氣。

過去易飛旅遊的長線商品以陸籍航班為主，今年則依靠華航（2610）、長榮（2603）等充足的直飛歐洲機位，全面升級、包裝產品。此次煥新升級，特別推出超值行程，不僅打響口碑，更讓消費者感受到滿滿誠意，長線商品大受歡迎，交出漂亮成績單。

包括一年一度的「鬱金香花季·法比荷10日」，直飛巴黎、庫肯霍夫花園、四遊船，$92,800起，還可並用早鳥折扣和旅展優惠；「五星奧捷10日」、「奧捷斯匈10日」超值舒適行程加上歐洲聖誕市集的吸引力，相關出發日期已近完銷；易飛規劃的「直飛義大利10日」行程，也做到了市場同規格商品最低價，備受追捧。

同時，今年易飛還在旅展現場準備了超過1,000份的下單禮和抽獎禮，總價值超過40萬，除了有來自韓國本土的面膜、日本的點心美食，最大獎為每天送出一張峴港往返機票和一張宮崎-佐賀自選來回機票，驚喜不斷，想省荷包，一定要把握旅展最後兩天機會。