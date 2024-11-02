ITF第2天晶華業績再衝高 直接突破3千萬元、調高銷售目標

ITF第二天，晶華（2707）業績再衝高，直接突破3,000萬，晶華也調高今年ITF旅展的銷售業績，預計整檔可再向上攀升至7,000萬元。

ITF旅展場與線上賣場全部湧現人潮和買氣，晶華單日業績再衝高，直接突破3,000萬，出現單筆450萬的刷手，購買晶華自助餐環遊券。

受惠於450萬的刷卡出現，這也帶動自助餐券單日業績破1,500萬元，創造歷史新高數字，讓栢麗廳創下單一餐廳業績5,000萬元的記錄，預計整檔可再向上攀升至7,000萬元。

展場另有傳產洽談單筆2,700萬元的大單，主要欲購買9,999元的晶華國際酒店集團環遊住宿券，為慶祝晶華自助餐券破銷售紀錄，晶華決定國際旅展加碼優惠，限量推出「栢麗廳假日雙人餐券」優惠價格為3,699元，優惠折扣85折。