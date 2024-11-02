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台灣升格為歐洲分子生物聯盟「準會員」身分 促進生命科學合作

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國家科學及技術委員會與中央研究院攜手推動台灣與歐洲分子生物領域的合作進程，自2012年與歐洲分子生物聯盟（The European Molecular Biology Conference, EMBC）及歐洲分子生物組織（The European Molecular Biology Organization, EMBO）簽訂學術合作協議，為臺灣科學家創造與國際交流的機會。今2024年在EMBO主席Dr. Fiona Watt的支持下，EMBC大會同意台灣由「合作夥伴（Co-operation Partner）」升級為「準會員（Associate Member）」，開啟了台灣與歐洲科學家互動的新里程。

國科會指出，EMBC成立於1969年，由31個會員國組成，是分子生物領域的重要國際合作平台，不僅推動歐洲各會員國間的科研合作，也積極促進與全球科學界的互動。EMBO則成立於1964年，由全球頂尖的生命科學家組成，致力於為科學家提供交流與專業培訓的機會，推動生命科學的進步與創新。

這次由國科會與中研院共同提出升級申請，並於2024年7月的EMBC會員國大會上獲得通過。作為「準會員」，台灣將首次以觀察員身分參加EMBC的政府間大會，臺灣科學家此後將可申請EMBO的各項獎助經費，進一步提升臺灣在國際科學領域的影響力。

國科會主委吳誠文已先行完成約本之簽署，中央研究院院長廖俊智於10月底前往德國海德堡，藉由出席EMBO 60 週年社群大會場合，與EMBO代表進行實體簽署，之後再由EMBC代表進行簽署，完成四方協議簽署程序。

台灣此次升級為「準會員」身分，象徵台灣與歐洲在生命科學領域的合作邁入更緊密的階段。國科會與中研院將繼續攜手，推動台灣在國際科學界的互動，進一步提升台灣的科研實力。

中研院

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