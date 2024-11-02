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統一入股 PChome 徐旭東：價格、幾年回本是重點

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠東集團總裁徐旭東。記者曾吉松／攝影
遠東集團總裁徐旭東。記者曾吉松／攝影

遠東集團董事長徐旭東2日獲頒淡江大學名譽管理學博士學位，徐旭東看好2024年景氣，尤其是零售業。媒體詢問統一（1216）入股PChome看法，徐旭東認為，入股價格及幾年回本是關鍵。

市場盛傳，統一集團急著入股PChome（網家（8044）），是怕遠東集團董事長徐旭東出手（市場曾傳出遠傳有意入股網家）。

對此，徐旭東笑著說，是他們的說法，跟我好像沒有太大關聯，「真的要買，也不會跟他講」。

徐旭東分析，統一要增加經營範圍（從實體零售跨像線上電商）很合理，但什麼價錢（入股價格未定）、幾年回本才是重點。

由於遠東集團旗下擁有百貨零售（SOGO、遠東百貨、愛買、遠傳旗下電商friDay購物），遠東集團未來是否有擴大電商布局，成為外界關注焦點。

徐旭東沒有正面回應，他表示，需持續觀察統一入股價格，未來多久回本，但這也是台灣自由經濟的優勢。

至於對於明年景氣看法，徐旭東表示，明年景氣不會差到哪裡去，零售業等還是很蓬勃，原本各界預測會差一點，但零售不錯沒有下滑，還有4%至5%的成長，也沒有哪個產業下滑，估計整體上，明年景氣不會下滑，至少能維持，甚至還能些許成長。

而全球地緣政治挑戰，台灣企業該如何迎接挑戰，是未來競爭力關鍵。徐旭東表示，企業除了持續快速改變，還必須追求科技（science technology），同時也得要人才資源來掌握，現在行業變化太大，導致員工不足、訓練也不夠，所以人才是關鍵，且要合適的人才，來因應現在的需求。

徐旭東也期許遠東集團團隊，他說，繼續努力，整體世界沒有那麼熱，「你就要更努力（That’s means you must work harder）。

徐旭東 遠東集團

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