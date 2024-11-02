14期「米蘭公寓」站上7字頭 松強明星學區精品宅受青睞

在台中擁有高人氣的14期重劃區，採低密度、高綠覆開發，先天體質本就優良，後天還有台中巨蛋、漢神百貨、太子置地廣場等重大建設群聚，宜居環境連豪宅開發商都認同。近期剛開工的松強明星學區精品宅「米蘭公寓」，以歐風建築站上7字頭，在市場受到矚目。

其實，北屯14期重劃區，在豪宅開發商相繼插旗下，包含大陸、寶輝、龍寶、華固等都在14期推出新案。10月初，洲際段的「大陸豐筵」以均價72.1萬元，改寫區域房價天花板，次高為敦和段的「THE精銳」全案均價67.8萬元，美和段則是由豐寶「米蘭公寓」單價68.5萬元拿下區域之冠。

在地業者斷言「14期不會是曇花一現」，隨著豪宅新案陸續推出，價格也將一案接一案向上拉抬。值得注意的是，14期的整體開發面積達404公頃，然而從豪宅開發商的推案佈局可以看出，最具發展潛力的區段位於東南側的美和段。

此區除了有寶輝建設的百億大案「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」以及「寶輝SKY PARK」，還有華固建設「華固豐匯」、龍寶建設「有愛臻邸」等豪宅將集中推案，進一步鞏固美和段在14期的重要地位。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意指出，14期各區段各有不同的發展定位，例如洲際段主打商業娛樂，仁平段與敦和段則以文教發展為主。相比之下，美和段並未側重單一功能，而是兼顧了綠地、學區與商圈機能的多元化結合。

美和段不僅擁有823公園廣達2.6公頃的優質綠地，還鄰近明星學區仁美國小，以及即將完工的松強國小，教育資源豐富。同時，該區也依靠崇德與松竹商圈帶來的生活便利，形成了比其他區域更為宜居的生活環境，這也正是吸引豪宅建商進駐的關鍵。

新銳建商豐寶建設與眾多豪宅開發商擁有相同的獵地眼光，選擇在14期的明星學區松強國小第一排打造歐風建築「米蘭公寓」，該案主打低公設、高坪效的2至3房產品，精準迎合當前市場對於實用性與質感的雙重需求。自開盤以來，該案的成交單價迅速站上7字頭，在市場上脫穎而出。

「米蘭公寓」也選擇於10月初正式開工，豐寶建設總經理施棟瀝表示：「目前市場受到政策面引導，未來是自住客的天下，因此消費者會開始思考什麼樣的建築產品『最合適』」。

施棟瀝認為，房市會回歸到基本面，可看三大面向。首先，14期腹地400多公頃，但卻又不同於新興重劃區，先是住宅供給才出現商業供給，反而相反的是，商業機能搶先住宅供給，預售屋興建完工基本就可直接享受，這是第一個優勢。

其次，在台中最重要的74快速道路環線內，年輕一代對於換工作、換居住地的感受，是沒有地域忠誠度，最終仍會以地段未來增值性為最主要考量。

最後，市場單價與總價的選擇，在這幾年來，其實都是以總價為考量，對購屋族來說，「米蘭公寓」室內空間的規劃贏過14期90%以上的銷售個案，低公設、低管理費，在相同權狀坪數下「別人的2房就是我們的3房」，對自住客來說，空間與總價相輔下來，就有吸引力。