遠東董座徐旭東獲淡江名譽博士 未來關鍵「Green ESG」

遠東集團董事長徐旭東2日在淡江大學74週年校慶慶祝大會中，獲得名譽博士，這也是徐旭東繼2002年獲得交通大學（現陽明交通大學）名譽博士後，再度獲得名譽博士。徐旭東致詞時表示，「Green ESG」就是世界未來發展關鍵。

徐旭東致詞時表示，科技技術變化太快，我一直在抓老外在想甚麼，「DATA」一個字就搞死人，如何解釋DATA？如何取得？有用嗎？很有趣的是你不知道，可怕嗎？也不是，不可怕嗎？也不是，但要帶著一個心理，是你不知道世界會怎樣。

徐旭東表示，如何計畫企業未來三到四年後會如何，傳統的小零件東西，東南亞國家有哪個比我們更努力，十年前日本比我們努力，但我們去日本設廠，日本人說我不做硬體，要做軟體，東南亞其他國家還是希望台灣人來，因為台灣人肯幹努力的奮鬥精神。

徐旭東回顧遠東集團創立以來，「Wonderful」，我們前一段時候努力在做AI，「Everything is AI」，但你再問之後要做甚麼，但你必須思考，我們必須注意在這社會，我們所做的事情必須綠色「Green」，沒有「Green」做的就不對，所有的事情都必須「Green」，長期趨勢來說，科學技術「Green ESG」就是這世界關鍵。

徐旭東也打趣說，不好意思獲得這名譽博士，但謝謝學校董事會委員會給我榮譽，但你覺得我很高興嗎？No！我一點都不高興，因為我很緊張，因為責任更大了，最後大家想要知道遠東集團為何成功，一直進步，就是「Must Change , Speed , Technology , Green」。

最後徐旭東也笑著說，下次看到我，別忘了叫我「徐博士」。

淡江大學校長葛煥昭頒授名譽管理學博士學位予遠東集團董事長徐旭東，這是繼陳定川、陳進財及王紹新之後，淡江大學第4位名譽博士；也是2002年交通大學（現陽明交通大學）之後，徐旭東再度接受名譽博士學位，徐旭東出席接受頒授，集團旗下10大上市（櫃）企業經營團隊也將隨行出席頒授儀式。

淡江大學指出，徐旭東獲頒「名譽管理學博士」學位係基於其三項卓越建樹，首先在學術或專業上有特殊成就或貢獻，有益人類福祉，；其次是對文化、學術交流有重大貢獻；第三是對淡江大學之發展有特別重大之合作。

在專業方面，徐旭東接掌集團後，引領產業創新，進行跨界多角化經營，同時積極配合國家發展方向，參與政府重要建設，推動臺灣通訊科技成長。這些成就讓他獲得多項國內外重要獎項肯定，包括2012年國際財經雜誌《Corporate Governance Asia》之亞洲最佳CEO、2013年《安永企業家獎》「領袖標竿企業家獎」、2016年榮獲馬英九總統頒發「二等景星勳章」，並在2021年獲遠見高峰會授予「終身成就獎」。

在文化及學術交流方面，遠東集團設立「徐元智先生紀念基金會」、「徐元智先生醫藥基金會」及「徐有庠先生紀念基金會」，並成立「亞東紀念醫院」、「元智大學」、「亞東科技大學」等組織、舉辦「遠東建築獎」、「有庠科技獎」，贊助各項文教活動及醫療研究與救助，培育人才並鼓勵創新、促進文化、醫療、教育、科技等領域發展。

此外，遠東致力回饋社會，長期捐助弱勢兒童及家庭、協助各類受災民眾重建家園、舉辦多項公益活動，近年來更積極參與「偏鄉視訊醫療」及「協助學校進行節能」等方案，讓臺灣更多地方藉以提升生活品質；而環保永續方面也有豐碩成果，如興建全球首座100%回收寶特瓶的綠建築「遠東環生方舟」、再生寶特瓶和環保衣的原料、協助Adidas充分利用海洋廢棄物製成全球首雙運動鞋等。這些成果也讓遠東集團成為「遠見ESG企業永續獎」蟬聯獲獎數最多的事業群，並多次獲得各項企業社會責任獎的肯定。

淡江大學與遠東集團關係密切，董事長張家宜於2023年應邀至日本，參加集團旗下裕民航運散裝貨輪「裕群輪」的命名接船儀式，擔任命名人並主持擲瓶儀式，祈願船運航程平安。

淡江大學近年以「AI+SDGs=∞」為校務發展願景，積極推動數位及淨零轉型，與集團旗下遠傳電信共同打造「5G元宇宙淨零碳排校園」，建立全臺首座「校園永續雲」，並籌組「淨零轉型聯盟」，協助產業進行「淨零與智慧雙轉型」，更透過共同合作開設之「新資訊安全學程」培育資安人才，朝「在地國際、雲端智慧、永續未來韌性大學城」的目標邁進。此外，擔任集團旗下亞洲水泥總經理的淡江大學董事李坤炎，感受到AI的力量，推動與淡江進行「全員AI」產學合作，藉由「AI人才培訓方案」來實現產業「AI＋跨域」智慧轉型。