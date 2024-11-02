高雄海味展多倫多揭幕 加拿大龍蝦可望進口台灣

由高雄市政府海洋局率領的6家海味業者及地區漁會，在加拿大多倫多推出「高雄海味展」。海洋局團隊今明兩天更兼程前往加國海洋省大城哈利法克斯實地考察，洽談自加國進口龍蝦來台，擴大台加經貿交流。

加拿大最大的台灣食品代理商「國華台灣食品」昨天慶祝成立滿30周年，高雄市政府海洋局團隊赴加拿大多倫多參與為期11天的「國華高雄海味展」。

國華食品連鎖超市試吃現場，洋溢著濃郁香甜又熱切的台灣海鮮氣息，眾多聞風前往採買嚐鮮的僑民，嚐到來自高雄的正港頂級魚湯、魚丸、黑輪、關東煮、烏魚子等，讚不絕口，菜籃很快裝滿各式冷凍水產加工品，準備回去大塊朵頤。

高雄市政府海洋局去年首度率團至加國西岸溫哥華推廣海味，立下好口碑，銷售成果豐碩。今年再度訪加，除再次前往溫哥華滿足當地僑民胃腸，也將版圖向東拓展至多倫多。今年「高雄海味展」團隊6家成員包括梓官區漁會、林園區漁會及海味業者天時福、宏裕行、安心漁、利安鑫。

蘇班長安心石斑食品公司經理、第三代傳人蘇郁暄向中央社表示，感謝高雄市政府海洋局協助水產業者將產品推向國際舞台，在被國際看見的同時，他們也才明白原來北美市場非常大。北美沒有生產石斑，透過國華食品行銷曝光，許多人吃到石斑都非常驚艷，也打響了口碑。

蘇郁暄說，「台灣品牌在國際紮根需要慢慢積累，有很棒的口碑很重要。我們會一本『台灣精神』，把品質做到最好，持續在國際發光，讓口碑幫忙我們去行銷」。

被駐多倫多辦事處長陳錦玲形容為「加拿大台灣食品天后」的國華台灣食品公司董事長周怡華表示，這次「高雄海味展」從台灣進口冷凍貨櫃加上乾貨價值1000萬台幣。

周怡華回憶30年前，她在加拿大只是一名小批貨商，現在從溫哥華島到紐芬蘭島，只要有華人的地方幾乎就有國華進口產品，她立志要讓客人來到國華就可以吃到台灣從南到北的產品；所以她每年回台灣好幾趟，希望和各地優質農漁產品業者建立合作關係。

率領團隊的高雄市政府海洋局主任秘書洪耀庭表示，在舉辦「高雄海味展」同時，也希望活動永續，將更多高雄好商品推進加拿大市場，擴大高雄水產商機。

洪耀庭提到，今明兩天團隊將前往諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax）實地考察當地水產、造船及海洋科技創新相關機構；團隊也希望能趁此行洽談將加拿大龍蝦進口台灣，讓國人吃到價格實惠又好吃的龍蝦，促進加台和高雄的交流合作。

陳錦玲對此表示，貿易往來對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）非常重要，希望加拿大可以感受到台灣消費市場的無限潛力，讓我們儘早進入CPTPP；也謝謝國華和高雄市政府一起推動經貿外交。