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SCFI運價指數連二紅

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
上海集裝箱出口（SCFI）運價指數1日出爐，指數上漲118.11點至2,303.44點。 聯合報系資料照
上海集裝箱出口（SCFI）運價指數1日出爐，指數上漲118.11點至2,303.44點。 聯合報系資料照

運價指數連二漲！上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（1）日出爐，指數上漲118.11點至2,303.44點，周漲幅5.4%，四大主要航線全部上漲，遠東到到地中海以及遠東到東南亞運價漲幅逾一成。

物流業界分析，貨櫃輪的供需一直就很吃緊，跟著貨量的淡、旺季變動會很大。尤其，歐洲線即將展開新年度的長約簽約談判，雖然歐洲線的長約比重不多，但卻是新年度運價走勢的領先指標，運價能維持多久仍待觀察，然而以運價表現已達到穩價，有助於歐洲線11月密集議約期價格談判。

至於市場運價反彈，物流業者認為，市場擔心川普有可能當選美國總統，未來恐對大陸祭出關稅制裁，貨主將會在11月選後提前出貨，因此北美航線處在滿艙狀態，10月底爆艙情況可能會延續到11月；此外，紅海危機加劇，航運供給依舊吃緊，長期推升運價上漲。

貨櫃三雄昨日再度受到市場資金青睞，漲幅最多的是萬海，以94.2元亮燈漲停收盤；長榮海運股價表現也相對穩健，收盤時來到213元，漲幅為3.65%，陽明收盤時股價來到70元，漲幅為5.4%；外傳受惠於這兩家公司今年獲利看俏，台股多檔ETF看好明年配息金額，跟進加碼。

根據最新一期出爐的運價，美國線在總統大選不安因素激化下，出貨量開始升溫，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,826美元，較前一期上漲43美元，漲幅0.89%；遠東到美東每FEU達5,258美元，較前一期上漲159美元，漲幅達3.11%。

遠東到歐洲運價考量到11月開始進入傳統淡季，調整航班數，大陸十一長假後，需求增加，推升運價反彈，每TEU(20呎櫃)達2,442美元，較前一期上漲216美元，周漲幅9.7%；遠東到地中海運價每TEU達2,907美元，較前一期上漲352美元，漲幅13.77%。

地中海

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