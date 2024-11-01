車市掛牌量減逾18%

國內10月新車銷量出爐，總銷售量達3.3萬台，月減9%、年減18%，不過兩有款國產車銷售逆勢突圍，TOYOTA 10月初推出小改款Corolla Cross後，首月銷售戰力暴增衝上3,000台；裕隆集團推出知名的電動車n7，也再度成為10月電動車單車款銷售冠軍，電動車總銷售台數險勝知名的電動車品牌特斯拉。

TOYOTA的重要國產神車Corolla Cross小改款一上市即展現「神車的銷售神蹟」超狂單一車款單月賣出3,476台，年增12.9%、月增78.3%，重新問鼎台灣車市單月掛牌數冠軍寶座。

裕隆集團自有電動車品牌LUXGEN n⁷ 銷量再衝高，雖有n⁷ LR長程版早鳥接單啟動轉單效應與月底颱風影響，10月的銷售量達382台，再次擠下特斯拉Model Y奪下台灣電動車銷售冠軍，11月銷量預期會隨n⁷ LR長程版交車啟動，推估LUXGEN電動車整體銷售成長幅度加大。

儘管Toyota、Hyundai、Ford等以國產車為銷售主力的品牌皆有掛牌數成長，但因月底遭受強颱康芮衝擊，缺少一天工作天的關係，致整個10月掛牌數仍去年同期萎縮18%；時序步入第4季，和泰車仍舊預估，2024年整體國內車市銷售量有機會超過45萬台，進口車、高級車表現都很不錯，看好COROLLA CROSS銷售會很有競爭力。

和泰車代理的TOYOTA 10月登錄10,706台，比去年同期下滑5%，月增4.2%，單一品牌市占率32.2%，創下近12年來同期新高紀錄。