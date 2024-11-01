旅行社、飯店 接單火熱

2024 ITF台北國際旅展昨（1）日登場，展覽規模成長15%，賴清德總統出席會時致詞表示，預期觀光旅遊勢必持續成長。旅行社雄獅（2731）、鳳凰表示，今年旅展人氣比去年還旺，原本以為年底是淡季，結果11、12月搶出遊訂單比預期多；飯店業晶華、寒舍、老爺及福容大飯店首日業績比去年更好。

雄獅表示，ITF展覽首日銷售相當熱絡，代表年底民眾消化年假出遊意願高，訂單多為11、12月出發，推估ITF旅展四天進單量，可望比去年同期成長兩成以上。

寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗、希爾頓格芮精選酒店聯合參展，首賣當日旅展現場業績達3,000萬元，加上10月4日開賣的寒舍線上旅展與10月25日開跑的實體快閃櫃，整體業績加總超過7,000萬元。

晶華集團12點開展後十分鐘內即出現百萬刷手，統計今日最受歡迎的票券分別為「栢麗廳/泰市場平日自助美饌雙人環遊券」，開展首日總業績突破900萬元，加上10月18起開跑的線上旅展、目前旅展總業績超過4,000萬，預估周末有機會突破億元大關。

老爺酒店集團ITF開賣首日現場業績約4,200萬元，較去年成長10%。現場開賣不到三小時，即有「千萬刷手」現身，最高單筆豪刷1,500萬元。