快訊

未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

華航、長榮航 看旺明年營運…AI、電商將帶動貨運表現

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
2024台北國際旅展昨天在台北南港展覽館1館登場，賴清德總統（中）、總統府秘書長潘孟安（左一）、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（左二）等人一同在韓國館展區前合影。 記者余承翰／攝影
2024台北國際旅展昨天在台北南港展覽館1館登場，賴清德總統（中）、總統府秘書長潘孟安（左一）、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（左二）等人一同在韓國館展區前合影。 記者余承翰／攝影

2024 ITF台北國際旅展昨（1）日開展，航空雙雄華航（2610）、長榮航都對2025年航空市場展現樂觀看法。華航董事長謝世謙、長榮航總經理孫嘉明表示，明年成本攀升機票價格易漲難跌、貨運市場來自於AI及電商需求仍舊樂觀，只要油價維持合理價格，對航空業是好事。

謝世謙昨日出席台北國際旅展表示，今年客、貨運雙好，全年力拚營收、獲利再創新高；面對星宇航空等新競爭者加入，謝世謙強調，競爭越多可提供消費者更多的選擇，華航的產品、銷售策略也會同步提升，「如果每天都在做獨占生意，其實一點意義都沒有」，航空市場早就是自由競爭市場。

ITF旅展航空雙雄對於航空市場展望
ITF旅展航空雙雄對於航空市場展望

孫嘉明認為，長榮航第3季營收衝高、財報可期，第4季客、貨都維持穩定不會太差。明年客運需求量不變，客運價格雖有壓力，但整體仍持穩表現，航空貨運續好；他並表示，過年九天連假，以東北亞、歐洲銷售最旺，長榮航著手新千歲、松山增班，青森則會復航。

對於明年票價走勢，謝世謙分析，華航認為在全球航空公司都要努力添加2%永續燃油，再加上各種成本攀升，票價不會下跌。

他說明，明年開始華航朝著添加2％永續燃油目標挺進，但這並非華航能決定，必須看油商供應量，初步看起來明年還不太夠，永續燃油的價格約是一般航空燃油的三到六倍，所以意味著這2％永續燃油，將帶動華航成本最少增加20億元，但華航不可能全部轉嫁給消費者，不過就趨勢來看，機票價格易漲難跌。

對於南部航網布局，謝世謙表示，華航很重視南部市場，南部航班已恢復八成以上，若把同集團的虎航加進去，華航集團南部班次是創新高的，期待華航A321飛機進來後，明年還有兩架787新機，將提升運能。

明年華航的新航點布局，謝世謙分析，明年全球會出現缺機的情況，華航因應市場需求，舊的飛機延租，目前困境是新的飛機進不來，到目前為止，明年還有一些客機種，比方說現在維修的時間，發動機維修都拉長，從前60到70天可完成，現在進場基本上180天到200天，明年整個航空業者的機隊調度會比較緊張一點，不過華航已經有萬全的準備。

票價 華航 長榮航

延伸閱讀

ITF旅展／航空公司搶客出奇招 華航設航點拉霸機

2024 ITF台北國際旅展開幕 華航出發航線75折起

星宇、虎航接連上市 華航董座樂見：躺著做生意沒意義

乘客發飆地勤下跪？ 華航：以蹲姿靠近旅客說明

相關新聞

華航、長榮航 看旺明年營運…AI、電商將帶動貨運表現

2024 ITF台北國際旅展昨（1）日開展，航空雙雄華航、長榮航都對2025年航空市場展現樂觀看法。華航董事長謝世謙、長...

22歲創業就遇海嘯、靠喬治瑪莉卡撐過去 國中畢業窮小子如何變身尾牙大王？

「大家一起喊，『我愛台積』。」一年一度的台積電運動會於周六（10/26）在新竹舉辦。每年台積電創辦人張忠謀及愛妻張淑芬都會共同出席這場盛宴。

車市掛牌量減逾18%

國內10月新車銷量出爐，總銷售量達3.3萬台，月減9%、年減18%，不過兩有款國產車銷售逆勢突圍，TOYOTA 10月初...

SCFI運價指數連二紅

運價指數連二漲！上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（1）日出爐，指數上漲118.11點至2,303.44點，周漲幅5....

旅行社、飯店 接單火熱

2024 ITF台北國際旅展昨（1）日登場，展覽規模成長15%，賴清德總統出席會時致詞表示，預期觀光旅遊勢必持續成長。旅...

老爺酒店集團國際旅展開賣不到3小時 即有「千萬刷手」現身

老爺酒店集團ITF開賣首日現場業績約4,200萬，較去年成長10%。現場開賣不到三小時，即有「千萬刷手」現身，最高單筆豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。