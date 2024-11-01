華航、長榮航 看旺明年營運…AI、電商將帶動貨運表現

2024 ITF台北國際旅展昨（1）日開展，航空雙雄華航（2610）、長榮航都對2025年航空市場展現樂觀看法。華航董事長謝世謙、長榮航總經理孫嘉明表示，明年成本攀升機票價格易漲難跌、貨運市場來自於AI及電商需求仍舊樂觀，只要油價維持合理價格，對航空業是好事。

謝世謙昨日出席台北國際旅展表示，今年客、貨運雙好，全年力拚營收、獲利再創新高；面對星宇航空等新競爭者加入，謝世謙強調，競爭越多可提供消費者更多的選擇，華航的產品、銷售策略也會同步提升，「如果每天都在做獨占生意，其實一點意義都沒有」，航空市場早就是自由競爭市場。

ITF旅展航空雙雄對於航空市場展望

孫嘉明認為，長榮航第3季營收衝高、財報可期，第4季客、貨都維持穩定不會太差。明年客運需求量不變，客運價格雖有壓力，但整體仍持穩表現，航空貨運續好；他並表示，過年九天連假，以東北亞、歐洲銷售最旺，長榮航著手新千歲、松山增班，青森則會復航。

對於明年票價走勢，謝世謙分析，華航認為在全球航空公司都要努力添加2%永續燃油，再加上各種成本攀升，票價不會下跌。

他說明，明年開始華航朝著添加2％永續燃油目標挺進，但這並非華航能決定，必須看油商供應量，初步看起來明年還不太夠，永續燃油的價格約是一般航空燃油的三到六倍，所以意味著這2％永續燃油，將帶動華航成本最少增加20億元，但華航不可能全部轉嫁給消費者，不過就趨勢來看，機票價格易漲難跌。

對於南部航網布局，謝世謙表示，華航很重視南部市場，南部航班已恢復八成以上，若把同集團的虎航加進去，華航集團南部班次是創新高的，期待華航A321飛機進來後，明年還有兩架787新機，將提升運能。

明年華航的新航點布局，謝世謙分析，明年全球會出現缺機的情況，華航因應市場需求，舊的飛機延租，目前困境是新的飛機進不來，到目前為止，明年還有一些客機種，比方說現在維修的時間，發動機維修都拉長，從前60到70天可完成，現在進場基本上180天到200天，明年整個航空業者的機隊調度會比較緊張一點，不過華航已經有萬全的準備。