寶成代子公司公告處分三芳化學股票 處分利益合計2.2億

製鞋龍頭寶成集團1日代子公司寶建企業、元盛材料科技等兩家子公司，公告處分三芳化學工業（1307）普通股股票，兩家子公司合計處分三芳化學1,400.1萬股，交易總金額達6.02億餘元，處分投資利益合計約2.2億元。

寶成表示，此次處分三芳化學普通股股票，主要基於公司財務規劃考量。三芳化學主要產品包括人工皮革、纖維及薄膜。

寶成表示，此次兩家子公司處分持股後，集團旗下子公司包括寶建企業、裕典科技、寶建科技、Great Pacific Investments Ltd及元盛材料科技等五家子公司，合計仍持有三芳化學約40.62%股權。

寶建企業此次處分三芳化學685.9萬股，每單位價格44.04元，交易總金額3.02億餘元，處分投資利益約9,000萬元，交易日期為今年5月29日至11月1日；此次交易後，三芳化學為寶建企業持股7.95%的轉投資公司。

元盛材料科技此次處分三芳化學714.2萬股，每單位價格42.06元，交易總金額3億餘元，處分投資利益約1.3億元，交易日期為今年4月8日至11月1日；此次交易後，三芳化學為元盛材料科技持股8%的轉投資公司。