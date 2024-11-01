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台灣工具機指標廠百德旗下英國Winbro 獲國王企業獎

中央社／ 倫敦1日專電

在台灣工具機產業位居技術龍頭的「百德機械」2019年併購英國精密加工高階工具機研發生產商Winbro，近日Winbro再度獲頒英國企業界極具指標意義的「國王企業獎」（The King's Awards for Enterprise）。

根據英國政府公開資料，「國王企業獎」每年分4個類別表彰成就傑出的英國企業，這4個類別分別是「創新」、「國際貿易」、「永續發展」、「社會流動機會促進」。受獎企業按例將獲邀參加王室招待會、國王在各地區的代表將親赴企業頒獎，企業也可在總部辦公室及網站、產品包裝等廣告行銷材料使用「國王企業獎」相關標章。獎章效期5年。

「國王企業獎」歷史可追溯至1960年代中期；在女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2022年9月辭世前，獎項名稱為「女王企業獎」（The Queen's Awardsfor Enterprise）。

今年有超過250家英國企業獲頒「國王企業獎」；其中，中小型企業占比約9成。在「創新」類別，獲獎的英國企業有59家，包括「百德機械」旗下子公司Winbro。

這也是Winbro在工具機業界50多年來，第4次獲這項以英國君主為名的企業獎肯定，且是繼2016年之後，再度於「創新」類別獲獎。

Winbro歷來高達9成營收來自航太產業。英國的指標性航太國防企業、飛機引擎大廠勞斯萊斯（Rolls-Royce）即為其客戶。全球僅有不到10家高階工具機設備廠具備與Winbro近似能力。

百德機械告訴中央社，百德原是與Winbro合作近20年的代工生產商。隨著具研發專業背景的Winbro創辦人準備退休、思考公司的下一步，來自台灣的百德因為研發能力及經營理念獲青睞，最終在併購競爭打敗其他對手勝出，於2019年完成併購。

然而，隨後到來的全球疫情很快就衝擊航太產業，Winbro營收隨即於2020年腰斬。百德機械表示，疫情期間，公司決定推動轉型，包括重整台灣百德Quaser品牌與英國Winbro品牌，帶領原本專注經營航太市場的英國團隊前進氫燃料電池、半導體、醫療等前瞻產業鏈。

百德機械指出，沉潛5年後，子公司Winbro以「逆轉勝」姿態再獲「國王企業獎」肯定，顯示台灣企業耕耘全球市場的成果。

國王 航太 英國

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