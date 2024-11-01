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雄獅ITF銷售熱絡！民眾年底出遊意願強 訂單多為11、12月出發

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
ITF台北國際旅展首日，雄獅旅行社表示，年底民眾消年假出遊意願高，訂單多為11、12月出發。圖／業者提供
ITF台北國際旅展首日，雄獅旅行社表示，年底民眾消年假出遊意願高，訂單多為11、12月出發。圖／業者提供

雄獅旅行社表示，1日為ITF台北國際旅展首日，銷售相當熱絡，代表年底民眾消化年假出遊意願高，訂單多為11、12月出發，在旅展現場加碼抽獎活動，出國旅遊需求旺，推估ITF旅展4天進單量，可望比去年同期成長2成以上。

雄獅旅遊瞄準冬季至明年連假旅遊商機，針對ITF旅展推出各項線上優惠搶好康方案，包括到拉斯維加斯跨年看煙火7日只要54,999元，萬元即可出發的韓國4日行程及預購春季賞花，荷比法9日享早鳥價，雄獅為延續線上旅展熱度，ITF旅展人氣更旺。

其中最熱門地區還是日本，包含12月出發的九州8日深度旅遊；春節出發的東北團，還有旅客已預定到明年立山雪牆行程。由於明年春節有9天連假，看準旅遊需求商機，推估周末會再創佳績。

2日將迎接ITF台北國際旅展第一個周末假日，雄獅旅遊持續祭出優惠口袋商品，北海道跨年「每月一物冬季北海道燈節戲雪5日35,900元起」；「米蘭城輕旅行9日 54,900元起」；「奧捷雙城連泊10日 64,900元起」。

雄獅

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