寒舍集團ITF首日業績報喜 銷售達3000萬元

2024年ITF台北國際旅展於正式登場！寒舍集團（2739）（攤位編號M101）集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗希爾頓格芮精選酒店聯合參展，首賣當日繳出漂亮數字，旅展現場業績達3,000萬元，加上10月4日開賣的寒舍線上旅展與10月25日開跑的實體快閃櫃，整體業績加總已超過7,000萬元。

國內餐飲消費市場持續升溫，台北喜來登、台北寒舍艾美的自助餐成為旅展的當紅炸子雞，深受百萬網友激推的「台北喜來登大飯店十二廚自助餐券」以「12,000客」的出色成績位居首位，以「台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐券」「11,000客」緊追在後。此外，憑藉著寒舍集團的強大品牌力，1日更是出現了「千萬刷手」現身刷票，其中單筆最大宗訂單為「1,000萬元」，主要為購買十二廚及探索廚房的自助餐券，炒熱現場買氣。

住宿商品以「寒舍集團聯合住宿券」表現最為亮眼，自寒舍線上旅展開賣至今已累積「1,200張」。特別祭出優惠價每張只要5,000元，購買1張即可入住台北喜來登或寒居酒店乙晚、購買2張可入住台北寒舍艾美酒店、購買3張可入住礁溪寒沐酒店。現場購買10張，立即加贈1張，現賺5,000元，千萬不能錯過！

寒舍集團延續去年廣受歡迎的「外賣試吃區」並販售自有品牌的冷凍料理包，包含寒舍人氣嫩切漢堡排、紅燒牛肉麵、寒舍蘿蔔糕、寒舍四神排骨湯、SUKHOTHAI咖哩等，價格自149元起，就能輕鬆享受五星級美味。此外，為推廣官方平台「寒舍生活App」，凡新會員加入更可現領100元電子餐飲抵用券。