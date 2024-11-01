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老爺酒店集團國際旅展開賣不到3小時 即有「千萬刷手」現身

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
老爺酒店集團ITF開賣首日現場業績約4,200萬，較去年成長10%。圖／業者提供
老爺酒店集團ITF開賣首日現場業績約4,200萬，較去年成長10%。圖／業者提供

老爺酒店集團ITF開賣首日現場業績約4,200萬，較去年成長10%。現場開賣不到三小時，即有「千萬刷手」現身，最高單筆豪刷1,500萬，而消費超過百萬元的民眾也高達十多位。

老爺酒店集團表示，主要指名團購效期長達一年半的「3,400元聯合住宿券」、「2080元聯合餐飲券」及「19,999溫泉酒店聯賣券」、「18,999元礁溪老爺樂遊三天兩夜」等四款明星商品。其中最熱銷的「3,400元聯合住宿券」更創下單日銷售2,800萬的紀錄，推估主要原因為今年老爺酒店聯合住宿券特別針對55歲以上入住者喊出指定日入住再加碼優惠。

線上開賣3天加上現場開賣首日，總銷售業績已突破1.1億元，商品熱銷主要原因，除了聯合住宿券針對55歲以上入住者推出加碼優惠外，今年老爺還首次推出的「19,999溫泉酒店聯賣券」，可同時入住礁溪老爺、知本老爺、北投老爺，超優惠價格吸引消費者揪團瘋搶。

老爺酒店集團ITF開賣首日現場業績約4,200萬，較去年成長10%。現場開賣不到三小時，即有「千萬刷手」現身。圖／業者提供
老爺酒店集團ITF開賣首日現場業績約4,200萬，較去年成長10%。現場開賣不到三小時，即有「千萬刷手」現身。圖／業者提供

住宿券 旅展 溫泉

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