老爺酒店集團國際旅展開賣不到3小時 即有「千萬刷手」現身

老爺酒店集團ITF開賣首日現場業績約4,200萬，較去年成長10%。現場開賣不到三小時，即有「千萬刷手」現身，最高單筆豪刷1,500萬，而消費超過百萬元的民眾也高達十多位。

老爺酒店集團表示，主要指名團購效期長達一年半的「3,400元聯合住宿券」、「2080元聯合餐飲券」及「19,999溫泉酒店聯賣券」、「18,999元礁溪老爺樂遊三天兩夜」等四款明星商品。其中最熱銷的「3,400元聯合住宿券」更創下單日銷售2,800萬的紀錄，推估主要原因為今年老爺酒店聯合住宿券特別針對55歲以上入住者喊出指定日入住再加碼優惠。