央行打房第一個月「這區量跌兩成最慘」專家：買房能力明顯受挫

六都地政局1日公布，10月建物買賣移轉棟數共19,643棟，月減12.8%、年減6.6%，其中以新北市衰退最多，皆較去年同期、上月量減約兩成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，國內銀行房貸緊縮狀況仍未改善，銀行以排撥方式分散撥款時程，房貸排隊等候時間拉長，加上央行第七波房市管控措施衝擊，民眾購屋態度轉趨保守觀望，雙重影響下，交易量表現持續低迷。

陳金萍說明，由於房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，10月的建物買賣移轉棟數反映的是9月至10月初的市況。

進一步觀察六都交易市況，台北市月減0.2%，新北市月減23%，桃園市月減5.2%，台中市量縮18.4%，台南市唯一量增的縣市，較9月小幅成長3.9%，高雄市則月減15.1%。

與9月相比，陳金萍表示，台南市交易量增，主要受惠於東區與善化區有新屋交屋挹注，東區月增387棟，而善化區也較9月增加逾百棟，讓台南市交易不減反增。

新北市則是月減幅度最大的都會區，除了貸款緊縮影響外，主要是板橋區9月有大量交屋潮挹注，單月達1,103棟，10月則少了新屋交屋而月減686棟，中和區、三重區、新莊區與土城區均減少逾百棟，讓新北市明顯量縮。

與去年同期相比，六都表現增減互見，台北市年減0.2%，新北市年減26.8%，桃園市年增6.7%，台中市年增10.4%，台南市年減15.5%，高雄則是年增0.5%。

進一步觀察今年前十月六都建物買賣移轉棟數，交易量合計為229,742棟，與去年同期相比年增21.4%，增幅持續收斂。其中，台北市年增16.3%，新北市年增13.9%，桃園市年增24.5%，台中市年增21.9%，台南市年增23.2%，高雄市年增32.4%，六都累計前十月交易量年增幅已連三月下滑。

陳金萍說明，9月景氣燈號轉亮黃紅燈，且經濟結構呈現不均衡復甦，影響民眾消費信心，而民眾購買耐久性財貨信心也大幅走跌，顯示銀行房貸緊縮加上央行祭出第七波選擇性信用管制下，民眾即使有購屋需求，但申貸不易、買房能力受挫，衝擊購屋信心。