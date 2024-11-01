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晶華集團ITF首日 總業績突破900萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

晶華國際酒店集團於台北國際旅展-南港展覽館現場第一天(11/1)開出紅盤，總業績突破900萬，加上10/18起開跑的線上旅展、目前旅展總業績超過4,000萬，預估周末有機會突破億元大關。

今日於12點開展後十分鐘即出現百萬刷手，統計今日最受歡迎的票券分別為「栢麗廳/泰市場平日自助美饌雙人環遊券」、「栢麗廳/泰市場平日自助美饌四人環遊券」以及「三燔本家/三燔北投平日午餐雙人鍋物共鍋放題環遊券」，由於自助餐券買十送一的促銷策略成功，加上適逢尾牙春酒的商務酬酢的旺季，單個品項皆賣出超過千張的佳績。

今日晶華攤位排隊人龍從開展後，S型的排隊隊伍持續連綿不絕，此次「每消費前50名贈送買一送一自助餐券」的促銷策略成功，加上適逢尾牙春酒的商務酬酢的旺季，公司行號與福委會訂購相當踴躍。此外，今年首次推出的環遊餐券由於使用更具彈性，也相當收到消費者的矚目與青睞。

晶華 消費

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